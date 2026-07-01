Carabineros abre ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones: revisa los cargos y cómo postular

En distintos momentos del año, instituciones, empresas u organismos abren una serie de vacantes laborales con el propósito de que personas se unan a sus filas.

Tal es el caso de Carabineros de Chile, institución que publicó diversas ofertas de trabajo, en distintos rubros, dirigidas a personal civil.

De acuerdo a lo publicado en la plataforma de la institución, los sueldos de los empleos parten en los $628.198 y podrían llegar hasta los $2.394.003.

¿Cuáles son las ofertas laborales para civiles?

La institución recibirá solicitudes de postulación hasta el próximo 12 de julio para los siguientes cargos:

Telefonista en Puerto Natales ($956.644)

Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)

Estafeta en Santiago ($628.198)

Ingeniero en Informática en Cerrillos ($1.820.539)

Peluquero en Lo Barnechea ($859.189)

Administrativo en San Carlos ($996.426)

Servicio Mantención de Cuarteles en Arica ($1.078.769)

Servicio Mantención de Cuarteles en San Antonio ($859.189)

Analista en Independencia ($923.771)

Asistente de Guardia en Maipú ($1.054.222)

Garzón en Las Condes ($628.198)

Estafeta en Los Lagos ($686.159)

Enfermero Universitario en Rancagua ($1.820.539)

Asesor en Santiago ($1.820.539)

Telefonista en La Unión ($686.159)

Kinesiólogo en Rancagua ($1.820.539)

Periodista en Viña del Mar ($1.820.539)

Auxiliar Contable en Santiago ($859.189)

Educador Diferencial en Rancagua ($1.820.539)

Asistente de Guardia en Puente Alto ($1.054.222)

Administrativo en Aysén ($1.435.585)

Técnico Mecánico en Iquique ($1.157.694)

Fonoaudiólogo en Rancagua ($1.820.539)

Técnico en Informática en Santiago ($923.771)

Sastre en Providencia ($859.189)

Técnico Operador de Planta en Macul ($1.054.222)

Administrativo en San Fernando ($859.189)

Terapeuta Ocupacional en Rancagua ($1.820.539)

Técnico Mecánico en Antofagasta ($1.099.213)

Psicólogo en Rancagua ($1.820.539)

Administrativo en Pucón ($968.979)

Administrativo en Osorno ($941.531)

Archivero en Santiago ($859.189)

Terapeuta Ocupacional en Iquique ($2.394.003)

Apoyo Técnico Micc en Alto Hospicio ($1.157.694)

Técnico Mecánico en Graneros ($923.771)

Técnico en Cocina en Valparaíso ($923.711)

Enfermero Universitario en Iquique ($2.394.003)

Administrativo en Huechuraba ($859.189)

Apoyo Técnico Micc en Curanilahue ($1.069.973)

Educador Diferencial en Iquique ($2.394.003)

Técnico Mecánico en Pudahuel ($923.771)

Archivero en Concepción ($968.978)

Asesor Criminalístico en Valparaíso ($1.820.539)

Administrativo en Pudahuel ($859.189)

Operador Telefónico en Cerrillos ($859.189)

Administrativo en La Pintana ($859.189)

Administrativo en Macul ($859.189)

Peluquero en Macul ($859.189)

Administrativo en Melipilla ($859.189)

Servicio Mantención de Cuarteles en Los Andes ($859.189)

Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)

Servicio Mantención de Cuarteles en Rancagua ($859.189)

Administrativo en San Antonio ($859.189)

Técnico en Cocina en Algarrobo ($923.771)

Servicio Mantención de Cuarteles en Puerto Montt ($941.531)

Telefonista en Valparaíso ($628.198)

Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena ($914.084)

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en postular tienen plazo para hacerlo hasta el próximo domingo 12 de julio. Las ofertas están disponibles en el sitio web de la institución (revisar acá).

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben revisar los requisitos de cada cargo, entregar la documentación solicitada y seguir los pasos que se indican dentro del sitio web.