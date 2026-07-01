;

Carabineros abre ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones: revisa los cargos y cómo postular

El plazo para realizar las postulaciones vence el próximo 12 de julio. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Carabineros abre ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones: revisa los cargos y cómo postular

En distintos momentos del año, instituciones, empresas u organismos abren una serie de vacantes laborales con el propósito de que personas se unan a sus filas.

Tal es el caso de Carabineros de Chile, institución que publicó diversas ofertas de trabajo, en distintos rubros, dirigidas a personal civil.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a lo publicado en la plataforma de la institución, los sueldos de los empleos parten en los $628.198 y podrían llegar hasta los $2.394.003.

¿Cuáles son las ofertas laborales para civiles?

La institución recibirá solicitudes de postulación hasta el próximo 12 de julio para los siguientes cargos:

  • Telefonista en Puerto Natales ($956.644)
  • Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
  • Estafeta en Santiago ($628.198)
  • Ingeniero en Informática en Cerrillos ($1.820.539)
  • Peluquero en Lo Barnechea ($859.189)
  • Administrativo en San Carlos ($996.426)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Arica ($1.078.769)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en San Antonio ($859.189)
  • Analista en Independencia ($923.771)
  • Asistente de Guardia en Maipú ($1.054.222)
  • Garzón en Las Condes ($628.198)
  • Estafeta en Los Lagos ($686.159)
  • Enfermero Universitario en Rancagua ($1.820.539)
  • Asesor en Santiago ($1.820.539)
  • Telefonista en La Unión ($686.159)
  • Kinesiólogo en Rancagua ($1.820.539)
  • Periodista en Viña del Mar ($1.820.539)
  • Auxiliar Contable en Santiago ($859.189)
  • Educador Diferencial en Rancagua ($1.820.539)
  • Asistente de Guardia en Puente Alto ($1.054.222)
  • Administrativo en Aysén ($1.435.585)
  • Técnico Mecánico en Iquique ($1.157.694)
  • Fonoaudiólogo en Rancagua ($1.820.539)
  • Técnico en Informática en Santiago ($923.771)
  • Sastre en Providencia ($859.189)
  • Técnico Operador de Planta en Macul ($1.054.222)
  • Administrativo en San Fernando ($859.189)
  • Terapeuta Ocupacional en Rancagua ($1.820.539)
  • Técnico Mecánico en Antofagasta ($1.099.213)
  • Psicólogo en Rancagua ($1.820.539)
  • Administrativo en Pucón ($968.979)
  • Administrativo en Osorno ($941.531)
  • Archivero en Santiago ($859.189)
  • Terapeuta Ocupacional en Iquique ($2.394.003)
  • Apoyo Técnico Micc en Alto Hospicio ($1.157.694)
  • Técnico Mecánico en Graneros ($923.771)
  • Técnico en Cocina en Valparaíso ($923.711)
  • Enfermero Universitario en Iquique ($2.394.003)
  • Administrativo en Huechuraba ($859.189)
  • Apoyo Técnico Micc en Curanilahue ($1.069.973)
  • Educador Diferencial en Iquique ($2.394.003)
  • Técnico Mecánico en Pudahuel ($923.771)
  • Archivero en Concepción ($968.978)
  • Asesor Criminalístico en Valparaíso ($1.820.539)
  • Administrativo en Pudahuel ($859.189)
  • Operador Telefónico en Cerrillos ($859.189)
  • Administrativo en La Pintana ($859.189)
  • Administrativo en Macul ($859.189)
  • Peluquero en Macul ($859.189)
  • Administrativo en Melipilla ($859.189)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Los Andes ($859.189)
  • Técnico en Cocina en Ñuñoa ($923.771)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Rancagua ($859.189)
  • Administrativo en San Antonio ($859.189)
  • Técnico en Cocina en Algarrobo ($923.771)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en Puerto Montt ($941.531)
  • Telefonista en Valparaíso ($628.198)
  • Servicio Mantención de Cuarteles en La Serena ($914.084)

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en postular tienen plazo para hacerlo hasta el próximo domingo 12 de julio. Las ofertas están disponibles en el sitio web de la institución (revisar acá).

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben revisar los requisitos de cada cargo, entregar la documentación solicitada y seguir los pasos que se indican dentro del sitio web.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad