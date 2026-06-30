Padre de niño fallecido en encerrona emocionó a Carabineros con sorprendente gesto: “Jamás lo olvidaremos” / Hans Scott

La familia de Alejandro Ávila, el niño que murió tras una encerrona en San Bernardo, visitó este martes la Dirección General de Carabineros para agradecer el trabajo realizado por la institución.

En la reunión, encabezada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando el padre del menor entregó un cuadro con la imagen de Alejandro y un mensaje de agradecimiento a los funcionarios.

“Sentimos que no estuvimos solos. Valoramos el trabajo realizado para identificar y detener a los responsables del asesinato de Alejandro”, expresó al leer el texto que acompañaba el obsequio.

El padre también destacó el apoyo que recibió la familia en los días posteriores al crimen, especialmente durante el velorio y el funeral de su hijo.

“Queremos agradecer el lado humano en cada uno de ustedes. Su presencia durante el velatorio y el recorrido al funeral fue un gesto que jamás olvidaremos. Nos hicieron sentir protegidos y respaldados cuando nuestra familia apenas tenía fuerza”, afirmó.

Asimismo, señaló que la labor de los funcionarios fue más allá de la investigación policial y marcó una diferencia en medio del dolor que enfrentaba la familia.

“Sabemos que detrás de cada procedimiento hay hombres y mujeres que sirven con vocación. Su trabajo marcó una diferencia y siempre estaremos agradecidos”, concluyó.

Durante el encuentro, los familiares reiteraron su agradecimiento a Carabineros por el trabajo investigativo y el acompañamiento brindado desde el crimen de Alejandro hasta la detención de los imputados.