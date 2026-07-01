Resultados del Kino que repartió $10.200 millones: números ganadores del sorteo 3247 del miércoles 1 de julio

La noche del miércoles 1 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.

Para el sorteo 3247 se alcanzaron los $10.200 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 7 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.728.778.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Kino: $6.020 millones

$6.020 millones Rekino: $280 millones

$280 millones Requete Kino: $620 millones

$620 millones Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones

$1.200 millones Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones

$1.080 millones Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones

$1.000 millones 1 Casa



1 SUV



Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable



1 viaje

En cuanto a los premios especiales:

1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000



2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000

Por último, el premio al número de cartón:

5 bonos de $1.000.000

Finalmente, Club Kino:

Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3247 del Kino