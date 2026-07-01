Resultados del Kino que repartió $10.200 millones: números ganadores del sorteo 3247 del miércoles 1 de julio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del miércoles 1 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.
Para el sorteo 3247 se alcanzaron los $10.200 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 7 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.728.778.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $6.020 millones
- Rekino: $280 millones
- Requete Kino: $620 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3247 del Kino
- Kino: 20, 7, 13, 6, 9, 3, 4, 1, 10, 23, 14, 8, 22, 25
- Rekino: 4. 13. 15. 3, 1, 24, 18, 25, 22, 2, 19, 12, 8, 11
- Requete Kino: 10, 18, 9, 12, 21, 20, 16, 17, 25, 22, 14, 24, 6, 4
- Chao Jefe $2.000.000: 17, 14, 1, 20, 8, 13, 3, 23, 5, 9, 16, 10, 24, 12
- Chao Jefe $3.000.000: 15, 1, 9, 25, 11, 4, 5, 16, 12, 17, 2, 10, 19, 20
- Súper Combo Marraqueta: 15, 21, 19, 23, 14, 2, 9, 17, 16, 18, 8, 1, 13, 12
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 1, 24, 9, 19, 13, 18, 8, 16, 14, 22, 3, 21. 25. 4
- Premios Especiales viaje para dos personas: 16. 4. 19. 11. 1. 24. 12. 20. 25. 3. 2. 14. 17. 18
- Premios Especiales viaje para dos personas: 14. 17. 11. 19. 2. 21. 6. 5. 13. 23. 4. 15. 25. 12
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