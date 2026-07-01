;

Resultados del Kino que repartió $10.200 millones: números ganadores del sorteo 3247 del miércoles 1 de julio

El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Kino que repartió $10.200 millones: números ganadores del sorteo 3247 del miércoles 1 de julio

La noche del miércoles 1 de julio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.

Para el sorteo 3247 se alcanzaron los $10.200 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 7 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $1.728.778.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Kino: $6.020 millones
  • Rekino: $280 millones
  • Requete Kino: $620 millones
  • Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
  • Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
  • Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
    • 1 Casa
    • 1 SUV
    • Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
    • 1 viaje
  • En cuanto a los premios especiales:
    • 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
    • 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
  • Por último, el premio al número de cartón:
    • 5 bonos de $1.000.000
  • Finalmente, Club Kino:
    • Bono de $1.000.000

Conoce los números ganadores del sorteo 3247 del Kino

  • Kino: 20, 7, 13, 6, 9, 3, 4, 1, 10, 23, 14, 8, 22, 25
  • Rekino4. 13. 15. 3, 1, 24, 18, 25, 22, 2, 19, 12, 8, 11
  • Requete Kino10, 18, 9, 12, 21, 20, 16, 17, 25, 22, 14, 24, 6, 4
  • Chao Jefe $2.000.00017, 14, 1, 20, 8, 13, 3, 23, 5, 9, 16, 10, 24, 12
  • Chao Jefe $3.000.00015, 1, 9, 25, 11, 4, 5, 16, 12, 17, 2, 10, 19, 20
  • Súper Combo Marraqueta15, 21, 19, 23, 14, 2, 9, 17, 16, 18, 8, 1, 13, 12
  • Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 1, 24, 9, 19, 13, 18, 8, 16, 14, 22, 3, 21. 25. 4
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 16. 4. 19. 11. 1. 24. 12. 20. 25. 3. 2. 14. 17. 18
  • Premios Especiales viaje para dos personas: 14. 17. 11. 19. 2. 21. 6. 5. 13. 23. 4. 15. 25. 12

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad