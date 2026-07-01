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Adiós al miedo de equivocarse de cuenta: el boom de los botones de pago que revoluciona Chile

Un nuevo sistema de pago y de cobro está transformando la forma en que se gestiona el dinero en nuestro país.

Nicolás Lara Córdova

Adiós al miedo de equivocarse de cuenta: el boom de los botones de pago que revoluciona Chile

Adiós al miedo de equivocarse de cuenta: el boom de los botones de pago que revoluciona Chile / Israel Sebastian

Los botones de pago se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por empresas e instituciones para cobrar de manera simple a través de un enlace, sitio web, correo, mensaje o plataforma online. En la práctica, permiten que una persona pueda pagar un producto, servicio, cuota o deuda de forma rápida, segura y sin depender de procesos manuales.

Su creciente adopción responde a la necesidad de simplificar la recaudación. Para las organizaciones, permiten recibir pagos por distintos medios, reducir el uso de transferencias manuales, mejorar la trazabilidad de cada operación, facilitar la conciliación posterior y disminuir la morosidad.

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“Hoy las personas esperan resolver sus pagos de manera rápida, segura y desde cualquier lugar. Los botones de pago y los sistemas de pago recurrente permiten responder a esa demanda, mejorando la experiencia del usuario y optimizando al mismo tiempo los procesos de recaudación de las organizaciones”, señala Rodrigo Cornejo, gerente comercial y socio de Otrospagos.

Para el usuario, recibir un enlace o botón de pago significa poder pagar de manera más simple, rápida y segura. En lugar de copiar datos bancarios, ingresar montos manualmente, enviar comprobantes o esperar validaciones posteriores, la persona accede directamente a una operación ya preparada para pagar.

Esto reduce errores frecuentes, como transferir a una cuenta equivocada, ingresar mal el monto o no indicar correctamente el concepto del pago.

El avance de los pagos recurrentes

Uno de los desarrollos más relevantes en este ámbito es el botón de pago recurrente, pensado para pagos que se repiten en el tiempo, como arriendos, mensualidades, seguros, colegiaturas, gastos comunes o suscripciones.

A diferencia de un botón de pago tradicional, que permite realizar una operación puntual, el modelo recurrente facilita la gestión de compromisos periódicos, evitando que cada mes el proceso de pago deba comenzar desde cero.

Una solución adaptable a distintos sectores

La incorporación de botones de pago puede ser bastante simple, especialmente cuando se utilizan modelos de implementación livianos, como enlaces de pago, botones en sitios web o links enviados por correo electrónico, SMS o WhatsApp.

“Las organizaciones pueden comenzar con soluciones rápidas para recaudar digitalmente y posteriormente avanzar hacia integraciones más profundas con sus sistemas internos, conciliación automática, identificación de clientes, reportes y gestión de pagos recurrentes” aclara Rodrigo Cornejo.

Seguridad como eje central

La seguridad es uno de los aspectos más relevantes en cualquier proceso de pago digital. Por ello, los botones de pago y los sistemas de pago recurrente operan sobre plataformas que cuentan con canales seguros, trazabilidad de las operaciones, validación de transacciones y cumplimiento de estándares asociados a la industria de medios de pago.

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