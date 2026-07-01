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Campaña “Team Sangre” llama a los jóvenes chilenos a sumarse a la donación con un noble fin

La iniciativa busca derribar barreras y convertir la donación de sangre en un acto de identidad colectiva.

ADN Radio

Campaña “Team Sangre” llama a los jóvenes chilenos a sumarse a la donación con un noble fin

Chile enfrenta un déficit sostenido en su sistema de donación de sangre: menos del 35% de las donaciones son altruistas, y la tasa nacional se encuentra por debajo del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Frente a este escenario, nace Team Sangre, una campaña que apuesta por un nuevo lenguaje para abordar una necesidad urgente del sistema de salud pública.

La iniciativa, que se lanza durante la semana del 8 de junio en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, convoca a jóvenes de todo el país a descubrir si están en condiciones de donar y a ser parte de una comunidad que actúa con propósito.

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“No queremos que los jóvenes sientan que donar sangre es una obligación. Queremos que sientan que es algo de lo que quieren ser parte”, señalan los impulsores de la campaña.

Cómo es la campaña solidaria

Rostros de televisión, influencers y creadores de contenido comenzaron a publicar en sus plataformas digitales una declaración personal afirmando ser parte del Team Sangre.

Estas publicaciones invitaron a sus seguidores a visitar un sitio web donde, a través de una serie de preguntas simples, podrán saber si están aptos para donar sangre.

Una sola donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. Sin embargo, miles de pacientes en Chile, entre ellos personas con cáncer, enfrentan cirugías de alta complejidad y recién nacidos que dependen de un sistema que hoy no recibe suficientes donantes voluntarios. La sangre no tiene sustituto artificial: solo puede provenir de personas que decidan darla.

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