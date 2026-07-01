“Los plazos se van a cumplir”: ministro Quiroz tras participar en mesa política impulsada por el Senado en el marco de la megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, participó este miércoles en la primera reunión de la mesa política impulsada por el Senado para acercar posiciones sobre la megarreforma, pese a que anteriormente había expresado reparos a integrar esa instancia.

A su llegada al Congreso, el secretario de Estado se mostró disponible para avanzar en acuerdos. "Vamos a ver si logramos consensuar algunos puntos" para que el proyecto “tenga una base de apoyo más amplia”, afirmó.

Además, descartó cambios en el cronograma de la iniciativa: “El calendario de la reforma está fijado, tiene suma urgencia (...) y esos plazos se van a cumplir".

“Espacio político para poder enfrentar la discusión”

La instancia fue encabezada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien destacó que el acuerdo para conformar la mesa “abre un espacio político para poder enfrentar la discusión técnica de las comisiones".

Asimismo, sostuvo que la reconstrucción “no puede entramparse con una acusación o una acción de fiscalización”, aludiendo a la reciente acusación constitucional contra el exministro Grau.

Tras la reunión, la senadora Paulina Vodanovic señaló que existe disposición para introducir mejoras al proyecto, especialmente en materias de empleo e inversión.