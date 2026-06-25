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VIDEO. “De fundaciones para fundaciones”: la herramienta que impulsa la recaudación solidaria y optimiza el 80% de los costos en organizaciones

Durante la sección Impacto de la Academia de Emprendedores, junto a Gabriela Lacoste y Gustavo Dávila, el CEO de Donando explicó cómo funciona la iniciativa y cuáles son sus proyecciones.

Martín Neut

Fundaciones - Organizaciones - Donaciones

Fundaciones - Organizaciones - Donaciones / FG Trade

En una nueva entrega del taller Impacto de la Academia de Emprendedores, conducido por la periodista Gabriela Lacoste y el alumno Gustavo Dávila, se presentó Juan Pablo Hurtado, CEO de Donando.

Esta plataforma tecnológica nació durante la pandemia para dar respuesta a la crisis de las colectas físicas, transformándose en una herramienta clave para que las organizaciones benéficas recauden aportes de manera digital y eficiente.

El proyecto dio su gran salto al organizar la colecta nacional de Coaniquem en solo un mes, logrando que fuera la más grande en su historia y permitiéndoles ahorrar un 80% de los costos operativos.

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Según explicó Hurtado, la plataforma funciona como una “caja de herramientas” que permite desde captar socios mensuales hasta organizar rifas, bingos y “alcancías virtuales” para voluntarios digitales.

“Donando es de fundaciones para fundaciones”

Actualmente, manejan más de 30,000 socios mensuales y realizan cerca de 70 colectas digitales al año.

Respecto a su modelo y visión, Hurtado destacó que “Donando es de fundaciones para fundaciones porque todos los requerimientos nacieron desde las mismas fundaciones que nosotros lo empezamos a digitalizar”.

Más allá de la tecnología, el CEO de Donando resaltó el motor humano detrás de la empresa: “Aunque seamos una empresa super tecnológica, somos personas que estamos atrás y somos personas que apoyamos a la fundación (...) el propósito es muy bonito”.

Con planes de expansión hacia Perú y la integración de inteligencia artificial, la startup busca seguir fortaleciendo el ecosistema solidario en Latinoamérica.

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