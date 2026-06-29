México - Ecuador: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Agencia Getty

Continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y la jornada del martes tendrá un cierre intenso.

Por una parte, México, líder invicto del grupo A, ejercerá su localía enfrentándose a Ecuador, uno de los mejores terceros y que marcó un hito en la fase de grupos al ganarle a Alemania.

El elenco azteca quiere seguir soñando con llegar al famoso “quinto partido” (en este caso, el equivalente por el nuevo formato sería el sexto, correspondiente a cuartos de final), midiéndose a un cuadro del Guayas que desea seguir dando la sopresa en la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

El partido válido por los dieciseisavos de final, se disputará este martes 30 de junio a las 21:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

¿Cómo y dónde ver en vivo el México vs. Ecuador?

En Chile, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por cable. La transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión (CHV), mientras que por televisión de pago el compromiso será emitido por DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+ y MiCHV.

También podrás escuchar cada detalle del compromiso en la transmisión de ADN Deportes y en ADN.cl.