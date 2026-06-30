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Michelle Bachelet expone ante el Consejo de Seguridad de la ONU en carrera clave para suceder a António Guterres

Tras el término de la sesión, la presidenta del Consejo de Seguridad, Leonor Zalabata, valoró positivamente la presentación de la expresidenta chilena.

Gonzalo Miranda

Michelle Bachelet | Getty Images

Michelle Bachelet | Getty Images

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, dio este martes un paso fundamental en su carrera hacia la secretaría general de las Naciones Unidas al participar en una ronda de diálogos informales ante el Consejo de Seguridad del organismo en Nueva York.

Durante la instancia, la exmandataria presentó sus ejes programáticos y respondió de manera directa las consultas de las delegaciones que componen el órgano clave para la recomendación del próximo liderazgo de la ONU.

La postulación de Bachelet, que cuenta con el patrocinio oficial de potencias regionales como Brasil y México, busca suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo mandato concluye a fines de este año, abriendo el camino para la dirección del organismo a partir de 2027.

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La jornada estuvo compartida con la postulación de Costa Rica, representada por Rebeca Grynspan. La carrera por el máximo cargo diplomático global continuará en los próximos días con las exposiciones de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, el argentino Rafael Grossi y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

Tras el término de la sesión, la presidenta del Consejo de Seguridad, Leonor Zalabata, valoró positivamente la presentación de la exjefa de Estado chilena.

Presentó su visión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las Naciones Unidas, antes de que los miembros del Consejo le hicieran preguntas e interactuaran con ella”, destacó Zalabata.

La diplomática colombiana añadió que el proceso de selección seguirá estrictamente el artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, bajo criterios de “transparencia e inclusión”.

La exposición de este martes es considerada un hito crítico en la campaña de Bachelet. El Consejo de Seguridad no solo está compuesto por diez miembros no permanentes, sino que alberga a las cinco potencias con derecho a veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, cuyos votos son indispensables para ratificar cualquier nombramiento.

En la antesala de su presentación, la exmandataria chilena había delineado que sus prioridades para conducir el foro mundial se centran en el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional, junto con una profunda reforma institucional destinada a otorgar mayor eficacia a Naciones Unidas frente a las crisis globales contemporáneas.

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