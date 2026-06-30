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FOTOS. Ex goleador de la Roja y del fútbol chileno remece las redes sociales al dar a conocer su nuevo romance: sería conocida Miss

La revelación la dio a conocer la periodista de espectáculos, Cecilia Gutierrez, en el programa “Hay que decirlo” de Canal 13.

Nicolás Lara Córdova

Ex goleador de la Roja y del fútbol chileno remece las redes sociales al dar a conocer su nuevo romance: sería conocida Miss

Ex goleador de la Roja y del fútbol chileno remece las redes sociales al dar a conocer su nuevo romance: sería conocida Miss / Tim Clayton

Este martes, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer un nuevo romance de un exgoleador de la Roja.

Según reveló la comunicadora en el programa Hay que decirlo de Canal 13, el futbolista en cuestión sería Mauricio Pinilla, quien estaría en un intenso romance con una conocida Miss.

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De acuerdo con la información entregada por Cecilia Gutiérrez, Pinilla estaría junto a Paula Henríquez, con quien se habría tatuado un corazón rojo, mientras que ella se tatuó un corazón con las iniciales “MAU”, en alusión al exfutbolista.

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Estas imágenes se habrían compartido a través de redes sociales e incluso, Gutiérrez comentó que la modelo ha visitado el estudio de Hay que decirlo para participar de distintos desfiles.

Paula Henríquez es una conocida modelo y se ha coronado como Miss Grand Chile 2023, Miss Ultra Universe 2021 y Miss Universo Santiago 2019.

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