Conflicto en Medio Oriente golpea a la Bolsa de Santiago: IPSA anota su peor primer semestre desde 2020

Este martes, la Bolsa de Santiago cerró el primer semestre de 2026 con su desempeño más débil desde el 2020. Aunque el IPSA terminó junio con ganancias, el conflicto en Medio Oriente frenó el fuerte avance que había mostrado durante los primeros meses del año.

En la última jornada del semestre, el principal índice bursátil del país subió 0,71% y cerró en 10.839,8 puntos. Con ello, acumuló un alza de 3,42% entre enero y junio.

Si bien el resultado fue positivo, quedó muy por debajo del incremento de 23,48% registrado en el mismo período de 2025. Además, se convirtió en el peor primer semestre del IPSA desde 2020, cuando el índice cayó 15,22% en medio de la pandemia.

De acuerdo con analistas del mercado, el año estuvo marcado por dos escenarios muy distintos. Durante enero, la bolsa chilena alcanzó máximos históricos e incluso superó los 11.700 puntos, impulsada por el buen desempeño de las acciones locales.

Sin embargo, el panorama cambió con la escalada del conflicto entre Irán e Israel. La incertidumbre elevó la volatilidad de los mercados, impulsó el precio del petróleo y redujo el apetito de los inversionistas por mercados emergentes como el chileno.

Hacia el cierre de junio, eso sí, el IPSA recuperó parte del terreno perdido tras el acuerdo de paz anunciado el 19 de junio entre Estados Unidos e Irán.

Entre las acciones con mejor desempeño del semestre destacaron Engie Energía Chile, Mallplaza y Parque Arauco. En contraste, Cencosud fue una de las compañías que más retrocedió durante el período.