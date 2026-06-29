Intentaron cruzar por pasos no habilitados, pero terminaron tras las rejas: La caída de los “pasadores” de autos en Visviri

Un duro golpe al contrabando de vehículos en la frontera norte del país dio Carabineros durante las últimas horas de este domingo.

En un doble operativo liderado por las tenencias de Chungará y Visviri, en la Región de Arica y Parinacota, el personal policial logró interceptar a dos automóviles que pretendían abandonar el territorio nacional por pasos no habilitados con destino a Bolivia, terminando con tres ciudadanos extranjeros detenidos.

Con estos dos procedimientos, la policía uniformada cierra una semana de intensos patrullajes en la zona extrema, acumulando un total de ocho automóviles recuperados y nueve personas aprehendidas.

El primer hecho ocurrió en plena frontera profunda, mientras personal de la Tenencia Chungará realizaba patrullajes preventivos. En ese momento, los uniformados divisaron un vehículo Station Wagon, marca Honda, modelo Fit, de color blanco, justo cuando se disponía a cruzar hacia el país vecino por un paso ilegal a la altura del Hito XVIII.

La rápida acción policial impidió la fuga y terminó con la detención del conductor, un ciudadano boliviano de 45 años que no registraba antecedentes penales previos en Chile.

Menor de edad e ingresos ilegales en Visviri

Pocas horas después, una patrulla de la Tenencia Visviri que realizaba labores de soberanía detectó un segundo movimiento sospechoso en la ruta A-93.

Al llegar al kilómetro 42, en un acceso que conduce directamente a un paso clandestino hacia Bolivia, los carabineros fiscalizaron un automóvil Toyota Funcargo, color verde.

A bordo del móvil viajaban dos ocupantes de nacionalidad boliviana: un adulto de 26 años y un adolescente de 17. Al ser cruzados los datos con la Policía de Investigaciones (PDI), se confirmó que ambos no registraban antecedentes policiales vigentes y que se encontraban de forma totalmente irregular en el país, sin registros de ingreso ni salida en los sistemas fronterizos chilenos.

Balance de la jornada: Ninguno de los dos vehículos incautados mantenía encargo vigente por robo, confirmándose que su destino final era el mercado informal de contrabando en el extranjero.

Todos los imputados y los medios de prueba fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención y formalización.