Carabineros desvinculará a cinco funcionarios del Biobío tras dar positivo en controles preventivos de droga

La Zona de Carabineros Biobío informó que cinco funcionarios se encuentran en proceso de desvinculación, luego de arrojar resultados positivos en controles preventivos de drogas realizados por la institución.

Según detalló Carabineros, la medida fue adoptada por el incumplimiento del protocolo interno, específicamente por no informar de manera oportuna el consumo de medicamentos sujetos a prescripción médica que podían influir en el resultado del examen.

A través de un comunicado, la institución explicó que los funcionarios no cumplieron con esta obligación. “La medida fue adoptada por el incumplimiento del protocolo institucional”, señalaron desde Carabineros.

El texto agrega que la falta se produjo “al no declarar oportunamente el consumo de medicamentos sujetos a prescripción médica que pudieran incidir en los resultados del examen”.

Junto con el proceso de desvinculación, Carabineros dispuso la apertura de un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades internas. Además, se informó que los antecedentes serán remitidos al tribunal competente.

Desde la institución reafirmaron su “compromiso con el estricto cumplimiento de sus procedimientos y con los más altos estándares de probidad, transparencia e integridad”.