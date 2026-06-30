Disparo a quemarropa en Lo Prado: adolescente de 17 años muere tras ser baleado en el exterior de una barbería

Un violento operativo policial se desplegó durante la tarde de este martes 30 de junio en la zona poniente de la capital, luego de que se confirmara el homicidio de un adolescente de 17 años tras recibir un impacto de bala en la vía pública en la comuna de Lo Prado.

El procedimiento comenzó a gestarse cerca de las 16:00 horas, momento en que la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) recibió las primeras alertas sobre disparos en las inmediaciones de la calle San Germán. Personal de la 44ª Comisaría de Lo Prado se trasladó de inmediato al lugar, iniciando las primeras indagatorias en el sitio del suceso.

Ataque en las afueras de un local comercial

De acuerdo con el relato entregado por los testigos presenciales a la policía uniformada, los hechos ocurrieron alrededor de las 15:50 horas en las afueras de una barbería. En ese instante, la víctima se encontraba junto a su pareja cuando visualizaron la llegada de un automóvil.

Según los antecedentes recabados, el conductor del automóvil, un sujeto conocido por los residentes del sector debido a que comparte el mismo barrio con la víctima, descendió del vehículo. Sin mediar provocación aparente, el individuo extrajo un arma de fuego tipo pistola de entre sus vestimentas y efectuó varios disparos directos, para luego subir nuevamente al móvil y darse a la fuga en dirección desconocida.

Constatación del fallecimiento y peritajes científicos

Tras el ataque, el menor de edad fue trasladado de urgencia por particulares hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Doctor Iván Yázigi. El personal médico de turno informó que el paciente ingresó a las 16:05 horas con signos vitales debilitados y una profusa pérdida de sangre. A pesar de las intensas maniobras de reanimación practicadas por los profesionales, se constató su fallecimiento a las 16:16 horas, producto de una única herida de bala en el costado izquierdo del tórax sin salida de proyectil.

En el lugar del tiroteo, el personal policial especializado de Carabineros logró fijar y levantar tres vainas servidas y restos de evidencia orgánica. En virtud de la gravedad de estos antecedentes, el fiscal de turno instruyó el caso al equipo de Criminalística de Labocar y al departamento OS9, en conjunto con el apoyo preferente del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, quienes quedaron a cargo de las diligencias para dar con el paradero del autor material del crimen.