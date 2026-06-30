¿Habrá fin de semana largo en julio? Revisa cuándo es el próximo feriado en Chile

Tras el feriado de San Pedro y San Pablo del lunes 29 de junio, el calendario laboral en Chile tendrá una nueva pausa durante julio.

El próximo feriado será el jueves 16 de julio, jornada en que se conmemora el Día de la Virgen del Carmen, una fecha religiosa reconocida a nivel nacional.

La fecha genera especial interés porque cae justo antes del viernes, por lo que muchos trabajadores podrían proyectar un descanso extendido si solicitan ese día como libre o feriado legal, teniendo así un fin de semana largo.

¿Es irrenunciable el feriado del 16 de julio?

Un punto clave para planificar compras, trámites o salidas es que este feriado no tiene carácter de irrenunciable. Es decir, el comercio podría funcionar durante la jornada, aunque algunos locales, supermercados o centros comerciales podrían ajustar sus horarios.

Por lo mismo, quienes tengan pensado viajar, hacer compras o realizar trámites durante esa semana deberían revisar con anticipación los horarios de atención.

Después del 16 de julio, el siguiente feriado nacional será el sábado 15 de agosto, por la Asunción de la Virgen, aunque al caer fin de semana no entregará un descanso adicional para la mayoría de los trabajadores.

Mientras que el próximo fin de semana largo llegará con Fiestas Patrias, ya que el viernes 18 de septiembre será feriado irrenunciable, seguido del sábado 19 de septiembre.