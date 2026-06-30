“Dios mío, sigue acompañándome”: Periodista chilena preocupa tras compartir complejo momento de salud en redes sociales

Chris McMillan volvió a preocupar a sus seguidores luego de compartir nuevas imágenes desde un centro de salud y confirmar que sería trasladada al Hospital Salvador, en medio del delicado escenario médico que enfrenta desde hace varios meses.

La exreportera de Bienvenidos en Canal 13 ha atravesado un complejo proceso marcado por intervenciones en su columna vertebral, pérdida de movilidad y un accidente vial que agravó su condición.

A través de redes sociales, la comunicadora relató parte del difícil momento que vive y agradeció el apoyo recibido.

Chris McMillan enfrenta nuevo problema de salud y preocupa a sus seguidores

“No sé cuántas batallas más vendrán, pero una a una, las iremos superando. Ahora, nos vamos al Hospital Salvador. Dios mío por favor sigue acompañándome”, escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

La periodista ya había relatado anteriormente una fuerte caída en su casa, episodio que evidenció la fragilidad de su estado físico. “Me caí de espalda como una tabla que se desploma. Mis piernas, sin fuerza para sostenerme, me hicieron caer de rodillas por lo menos diez veces”, contó.

En otra publicación, McMillan agradeció las muestras de cariño que recibió durante las últimas horas. “Han sido horas muy pesadas, agotadoras. Quería dar las gracias de todo corazón por sus palabras, por su energía. Son caricias al corazón, porque más allá del dolor físico, a veces la herida más difícil es la emocional”, expresó.

La comunicadora ha debido someterse a tres procedimientos en su columna durante los últimos ocho meses. Según relató, el proceso se complicó luego de sufrir un accidente cuando viajaba como copiloto junto a su madre y un bus del Transantiago impactó el vehículo por su costado.

“Nosotros pensamos en diciembre que ya había terminado todo, y lamentablemente yo iba de copiloto con mi mamá y nos chocó un bus del Transantiago por mi puerta. Eso me abrió la hernia lumbar que estaba cerrada, y ahí me quedé sin piernas”, señaló.