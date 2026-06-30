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OMS alerta riesgo de brotes de enfermedades en Venezuela tras devastadores terremotos

La Organización Mundial de la Salud advirtió que hospitales, morgues y servicios básicos están bajo presión extrema tras los sismos, con miles de muertos, heridos y desaparecidos.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas por el deterioro sanitario en Venezuela tras el doble terremoto que golpeó al país la semana pasada.

El organismo advirtió que la emergencia no solo dejó una grave cifra de víctimas, sino que también amenaza con abrir un nuevo frente: posibles brotes de enfermedades.

El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, sostuvo en Ginebra que “los servicios de salud están sometidos a una presión extrema, con centros que funcionan por encima de su capacidad”, debido a la llegada masiva de pacientes con traumatismos.

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Hospitales colapsados y temor por brote de enfermedades

Según explicó el organismo, las fallas en los servicios de salud, agua potable y saneamiento, sumadas al desplazamiento de miles de personas, podrían facilitar la propagación de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como sarampión, difteria y tos ferina.

La OMS también advirtió por eventuales brotes de enfermedades transmitidas por vectores o agua contaminada, entre ellas fiebre amarilla, dengue, chikunguña, zika y malaria. Lindmeier detalló que “la presidenta interina Delcy Rodríguez informó que 38 hospitales resultaron afectados”.

Hasta el 27 de junio, la OMS había recibido reportes sobre 21 centros de salud en Caracas, La Guaira, Miranda y Falcón. De ellos, tres se encuentran en estado crítico, seis presentan daños estructurales o funcionan parcialmente, mientras que el resto sigue operativo, aunque bajo fuerte presión asistencial.

El organismo también apuntó a una situación crítica en el manejo de fallecidos y desaparecidos. “Entre las principales carencias figuran el colapso de los servicios forenses y de las morgues, así como la insuficiencia de los sistemas de registro de víctimas y de seguimiento de personas desaparecidas”, añadió Lindmeier.

El balance oficial, aún provisional, reporta 1.719 muertos y 5.034 heridos, mientras la ONU estima que unas 50.000 personas siguen desaparecidas.

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