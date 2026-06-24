Tren del Recuerdo confirma nuevos viajes en invierno 2026: rutas, precios y cómo comprar pasajes

El Tren del Recuerdo confirmó nuevas salidas para este invierno, con recorridos turísticos desde Santiago hacia Molina, Limache, Llay Llay y San Antonio, además de un servicio especial entre Rancagua y el puerto de la región de Valparaíso.

La programación considera viajes por el día con distintas experiencias asociadas al patrimonio ferroviario, la gastronomía local, viñas, cervecerías y escapadas costeras. Dependiendo de la ruta, los pasajeros podrán acceder a desayunos a bordo, snacks, degustaciones, almuerzos, tours guiados y tiempo libre para recorrer los destinos.

La primera salida será el domingo 28 de junio, con destino a Molina, en la región del Maule. El viaje incluye una visita a Viña Aresti y el programa Caminando Entre Viñedos, un recorrido de dos kilómetros por cinco estaciones temáticas vinculadas a la historia del territorio, el proceso de elaboración del vino y distintos espacios naturales del recinto.

Otras rutas y precios de los pasajes

Luego, el sábado 25 de julio, el servicio tendrá alternativas hacia Limache. Una de ellas es la Ruta Patrimonial y Gastronómica, que contempla visitas al Museo Palmira Romano, Casa Eastman y Confites Merello, además de almuerzo en el restaurante Ferienheim. También estará disponible la Ruta Cervecera, con visitas a Chamanes, Pajaromono y Del Brujo. Los valores parten en $32.400 para la ruta clásica y llegan a $71.900 o $80.900 en las opciones con actividades incluidas.

Ese mismo sábado 25 de julio habrá una salida a Llay Llay, comuna con fuerte tradición ferroviaria. Entre las alternativas figuran los tours Viñedos del Viento, Tren del Viento-Viento y Huellas del Tren, con visitas a viñas del Valle de Aconcagua, experiencias textiles con alpacas, gastronomía local y recorridos patrimoniales.

El clásico Santiago-San Antonio volverá el domingo 12 de julio, con pasajes desde $32.400. El itinerario considera salida desde Estación Central, paso por localidades como Paine, Talagante, El Monte y Melipilla, y varias horas libres en San Antonio para almorzar o recorrer el Paseo Bellamar.

En tanto, el sábado 11 de julio operará el servicio Rancagua-San Antonio, con valores desde $32.400 en categoría Salón y hasta $120.000 en coche Comedor. Los pasajes están disponibles mediante los canales oficiales del Tren del Recuerdo.

Las personas interesadas en comprar pasajes para cualquier ruta del Tren del Recuerdo, pueden hacerlo a través de los canales oficiales del servicio (disponible aquí).