;

Ante feriado por hito en el Mundial 2026: posponen actividades de Presidente Kast durante gira en Paraguay

Las celebraciones por la selección paraguaya tras su histórica victoria impactaron directamente en la primera escala de la gira presidencial chilena.

Nelson Quiroz

Diana Copa

PRESIDENCIA

PRESIDENCIA

El inicio de la agenda del Presidente José Antonio Kast en Paraguay sufrió modificaciones tras la decisión del gobierno local de decretar feriado nacional este martes 30 de junio, en medio de la euforia que vive el país luego de la clasificación de su selección en el Mundial 2026 tras vencer a Alemania en la tanda de penales.

En ese contexto, se informó que el discurso presidencial y las visitas programadas al Congreso paraguayo fueron suspendidas y reprogramadas para el miércoles, ajustando así parte de la actividad oficial prevista en la primera escala de la gira internacional del Mandatario chileno.

ADN

PRESIDENCIA

El Presidente Kast llegó a Asunción en el marco de su participación en la Cumbre del Mercosur, instancia donde sostendrá reuniones con líderes regionales y representantes del mundo político y empresarial.

Revisa también

ADN

La visita forma parte de un viaje que también contempla actividades en Uruguay hasta el jueves, acompañado por una amplia delegación oficial.

La comitiva incluye a la Primera Dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; los ministros de Obras Públicas y Agricultura, además de subsecretarios, parlamentarios de distintas bancadas y representantes del sector privado, entre ellos líderes de la CPC, Sofofa y otras organizaciones productivas.

En Paraguay, el Presidente tenía contemplado encuentros bilaterales con su homólogo Santiago Peña, así como reuniones con los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque parte de esa agenda podría ajustarse según la nueva programación.

El feriado decretado en Paraguay responde a la celebración nacional tras la histórica victoria de su selección en el Mundial 2026, lo que ha generado masivas celebraciones en distintas ciudades del país y un ambiente de alta movilización ciudadana, que impactó directamente en el desarrollo de las actividades institucionales previstas para la visita presidencial chilena.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad