Ante feriado por hito en el Mundial 2026: posponen actividades de Presidente Kast durante gira en Paraguay

El inicio de la agenda del Presidente José Antonio Kast en Paraguay sufrió modificaciones tras la decisión del gobierno local de decretar feriado nacional este martes 30 de junio, en medio de la euforia que vive el país luego de la clasificación de su selección en el Mundial 2026 tras vencer a Alemania en la tanda de penales.

En ese contexto, se informó que el discurso presidencial y las visitas programadas al Congreso paraguayo fueron suspendidas y reprogramadas para el miércoles, ajustando así parte de la actividad oficial prevista en la primera escala de la gira internacional del Mandatario chileno.

PRESIDENCIA Ampliar

El Presidente Kast llegó a Asunción en el marco de su participación en la Cumbre del Mercosur, instancia donde sostendrá reuniones con líderes regionales y representantes del mundo político y empresarial.

La visita forma parte de un viaje que también contempla actividades en Uruguay hasta el jueves, acompañado por una amplia delegación oficial.

La comitiva incluye a la Primera Dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; los ministros de Obras Públicas y Agricultura, además de subsecretarios, parlamentarios de distintas bancadas y representantes del sector privado, entre ellos líderes de la CPC, Sofofa y otras organizaciones productivas.

En Paraguay, el Presidente tenía contemplado encuentros bilaterales con su homólogo Santiago Peña, así como reuniones con los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque parte de esa agenda podría ajustarse según la nueva programación.

El feriado decretado en Paraguay responde a la celebración nacional tras la histórica victoria de su selección en el Mundial 2026, lo que ha generado masivas celebraciones en distintas ciudades del país y un ambiente de alta movilización ciudadana, que impactó directamente en el desarrollo de las actividades institucionales previstas para la visita presidencial chilena.