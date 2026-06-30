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Por hasta 8 horas: confirman cortes de agua en Santiago este martes 30 de junio en dos comunas de la RM

Las interrupciones del servicio comenzarán desde la tarde de esta jornada. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Por hasta 8 horas: confirman cortes de agua en Santiago este martes 30 de junio en dos comunas de la RM

Por hasta 8 horas: confirman cortes de agua en Santiago este martes 30 de junio en dos comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de agua afectarán a la región Metropolitana. Así lo informó Aguas Andinas a través de su sitio web, en donde se anuncian interrupciones en el servicio durante la tarde de este martes 30 de junio en dos comunas de la capital.

Según lo comunicado por la empresa, la suspensión del suministro se debe a cambios de válvula en sectores específicos de Santiago.

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Cabe señalar que los cortes de agua son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

En tanto, en algunas zonas, las interrupciones se podrían extender por hasta ocho horas. A continuación, el detalle:

  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
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  • Peñalolén: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
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