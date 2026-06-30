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El brujo de Ghana que “hechizó” a Harry Kane lanza nueva predicción del Mundial 2026: afectará a Lionel Messi

“¡Soy el brujo más poderoso del mundo!”, manifestó Nana Kwaku Bonsam.

Sebastián Escares

El brujo de Ghana que “hechizó” a Harry Kane lanza nueva predicción del Mundial 2026: afectará a Lionel Messi

Nana Kwaku Bonsam, conocido como el “brujo de Ghana” que se hizo de renombre internacional tras atribuirse el bajo rendimiento de Harry Kane frente a la selección africana lanzó una nueva predicción para el Mundial 2026.

El autodenominado como “el espiritualista más poderoso del mundo” afirmó que Cabo Verde dará la gran sorpresa de la cita planetaria y eliminará del mundial al campeón defensor: Argentina.

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A pocos días del partido entre ambas selecciones en los dieciseisavos de final, el brujo aseguró: “Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”.

Cabe recordar que Argentina y Cabo Verde se medirán en el Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

La “maldición” que lanzó el brujo de Ghana

Bonsam ganó popularidad previo al enfrentamiento entre Inglaterra y Ghana, en la segunda fecha del Grupo L, cuando manifestó que estaba trabajando para impedir que Harry Kane hiciera un gol en el partido.

“Estoy trabajando en Kane. No le deseo una lesión grave. Será justo lo suficiente para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para ayudar a Ghana”, afirmó en aquel entonces.

Como resultado, el encuentro entre ambas selecciones terminó en un 0-0, en donde sorpresivamente el delantero inglés no convirtió ni fue protagonista en el partido.

Luego del empate, el brujo dijo: “¡Soy el brujo más poderoso del mundo! Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en el próximo partido de Inglaterra. Kane no es mi enemigo, tengo un bebé que pronto nombraré en honor a Harry". Finalmente, el atacante del Bayern Múnich volvió al gol en la victoria de Inglaterra por 2-0 ante Panamá.

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