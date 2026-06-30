Brasil pierde a figura clave de su equipo titular para todo el Mundial 2026, según medios / Icon Sportswire

Tras superar con angustia a Japón, la selección de Brasil enfrenta una importante preocupación de cara a la recta final del Mundial 2026, luego de confirmarse la gravedad de la lesión de Lucas Paquetá, uno de los titulares del equipo.

El volante sufrió una contusión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante el encuentro ante los nipones y los exámenes realizados este martes revelaron un escenario más complejo de lo esperado.

Según informa UOL, el tiempo estimado de recuperación oscila entre tres y cuatro semanas, un plazo que prácticamente lo deja fuera del resto de la competencia. La única opción de volver a verlo en cancha sería en una eventual final, el 19 de julio.

Esta lesión es un nuevo dolor de cabeza para Carlo Ancelotti, quien ya sufrió la baja de Raphinha y no puede contar con Neymar Jr. en plenitud física. Antes de empezar el torneo, el lateral Wesley también se lesionó y fue reemplazado en la nónima final.

La pequeña esperanza de Brasil

Tras conocer los resultados de los exámenes médicos, tanto el jugador como el Flamengo, club al que pertenece, fueron informados sobre la gravedad de la lesión.

Sin embargo, la decisión fue mantener al mediocampista junto a la delegación brasileña debido a la remota posibilidad de una recuperación acelerada.

Lucas Paquetá, por ahora, no será desconvocado del plantel y continuará realizando un tratamiento intensivo bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección.

En un comunicado oficial, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el diagnóstico, señalando que “Lucas Paquetá pasó por un examen de imagen que confirmó una lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo”.