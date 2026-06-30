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DT de Marruecos sorprende con un mensaje sobre Chile tras clasificar a octavos del Mundial 2026

Luego de la victoria sobre Países Bajos, el técnico marroquí Mohamed Ouahbi recordó con cariño su paso por nuestro país.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Mohamed Ouahbi, entrenador de Marruecos, se acordó de Chile luego del triunfo de su selección ante Países Bajos por los 16avos de final del Mundial 2026.

En la conferencia de prensa postpartido, Ouahbi fue consultado sobre el apoyo que recibió su equipo de parte de los hinchas mexicanos en el Estadio Monterrey. En su respuesta, el técnico mencionó su experiencia en Chile durante el Mundial Sub 20, donde los fanáticos chilenos también alentaron a la selección marroquí.

“Los fans de México son increíbles. Creo que lo dije también en Chile, cuando ganamos la Copa del Mundo Sub 20 contra Argentina; ahí había todo un estadio apoyando a Marruecos”, señaló el DT, quien se proclamó campeón del torneo juvenil en nuestro país dirigiendo al conjunto africano.

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Además, Mohamed Ouahbi le hizo una promesa a los fanáticos de México de cara a la Copa del Mundo 2030, la cual se disputará en España, Portugal y Marruecos.

“El próximo Mundial se jugará en Marruecos y creo que el pueblo marroquí le devolverá a los fans mexicanos lo que nos dieron hoy. Van a estar como en casa, tendrán un estadio lleno de fans apoyándolos. Eso es seguro", concluyó el estratega de 49 años.

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