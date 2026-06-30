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VIDEO. “Milagro en La Guaira”: rescatan con vida a niño de 3 años tras permanecer seis días bajo los escombros en Venezuela

El operativo estuvo a cargo de un equipo de rescatistas de Jordania.

Ruth Cárcamo

Capturas X @mippci_ven

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Un niño de tres años fue rescatado con vida durante la madrugada de este martes, luego de permanecer casi seis días atrapado bajo los escombros de un edificio que colapsó tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

El menor, identificado como Klieber Morán, fue hallado en el edificio Los Corales Garden 1, ubicado en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos.

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La noticia fue confirmada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, mediante su canal de Telegram. “Milagro en La Guaira: rescatado con vida a niño de 3 años tras seis días bajo los escombros”, escribió la autoridad.

Rescatado por equipos de Jordania

Según informó el Ministerio de Comunicación, las labores de extracción estuvieron a cargo de un equipo de rescatistas proveniente de Jordania, que participa en las operaciones de búsqueda y rescate desplegadas tras la emergencia.

Una vez liberado, el niño fue trasladado por personal de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del estado Sucre para recibir atención médica.

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