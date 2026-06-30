Un fuerte susto vivieron los habitantes del noroeste de México la tarde de este martes 30 de junio. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió con fuerza las costas de Sinaloa y la península de Baja California Sur, obligando a la evacuación preventiva de diversos complejos de oficinas y centros urbanos, y desatando el monitoreo inmediato por parte de los organismos de emergencia.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento ocurrió exactamente a las 13:45 horas (tiempo del centro de México) y tuvo su epicentro en el mar, específicamente en el Golfo de California, a unos 116 kilómetros al suroeste de la localidad de Guasave, Sinaloa.

Lo que más encendió las alertas entre los expertos fue su procedencia: se trató de un sismo extremadamente superficial, localizado a solo 5 kilómetros de profundidad, lo que gatilló que la percepción del movimiento fuera repentina, seca y de gran intensidad en las ciudades costeras.

El temblor se percibió con fuerza en comunas sinaloenses como Los Mochis, Guasave, Guamúchil y la capital, Culiacán, donde los protocolos de emergencia se activaron de inmediato. En sectores como el Desarrollo Urbano Tres Ríos de la capital estatal, cientos de trabajadores abandonaron de manera ordenada los edificios corporativos ante la persistencia del movimiento.

En redes sociales y medios locales comenzó a difundirse rápidamente el concepto de un “sismo triple”. Esto se debió a la percepción casi simultánea de la liberación de energía en la zona de fallas del Mar de Cortés, donde la secuencia principal fue acompañada casi de inmediato por réplicas de consideración, siendo la más intensa una de magnitud 4.9.

“Se sintió como un sacudón muy corto pero muy fuerte. Las lámparas y las ventanas empezaron a crujir de inmediato”, reportaron usuarios en plataformas digitales desde la zona norte de Sinaloa.