Irán asegura retomar el control exclusivo del estrecho de Ormuz y lanza nueva advertencia tras ataques de EE.UU.
Desde el régimen iraní advirtieron que cualquier intervención extranjera aumentará las tensiones en Medio Oriente.
El régimen de Irán aseguró este domingo que volvió a asumir el control exclusivo del estrecho de Ormuz tras la escalada militar registrada durante las últimas semanas con Estados Unidos.
Desde Teherán sostuvieron que el tránsito marítimo regresará gradualmente a la normalidad bajo su administración.
El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, durante una visita oficial a Irak. El canciller afirmó que, conforme al memorando de entendimiento alcanzado tras el conflicto, “el estrecho de Ormuz está bajo la administración de Irán y, tras treinta días, las operaciones volverán a la normalidad como ocurría anteriormente”.
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"La responsabilidad de estos asuntos recae en la parte iraní y ningún otro país tiene responsabilidad alguna”, agregó.
Irán advierte que cualquier intervención aumentará las tensiones
En paralelo, Teherán lanzó una nueva advertencia a las embarcaciones que transitan por el estrecho, señalando que deberán respetar las rutas establecidas por las autoridades iraníes.
Además, el canciller sostuvo que “cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que ya está implementando Irán solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones”.
Las declaraciones se producen en medio de un nuevo recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Durante esta jornada, Irán bombardeó objetivos en Kuwait y Bahréin como respuesta a los ataques ejecutados por Estados Unidos contra instalaciones iraníes el día anterior, profundizando la crisis en una zona clave para el suministro energético mundial.
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