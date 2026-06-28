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Irán asegura retomar el control exclusivo del estrecho de Ormuz y lanza nueva advertencia tras ataques de EE.UU.

Desde el régimen iraní advirtieron que cualquier intervención extranjera aumentará las tensiones en Medio Oriente.

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El régimen de Irán aseguró este domingo que volvió a asumir el control exclusivo del estrecho de Ormuz tras la escalada militar registrada durante las últimas semanas con Estados Unidos.

Desde Teherán sostuvieron que el tránsito marítimo regresará gradualmente a la normalidad bajo su administración.

El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchí, durante una visita oficial a Irak. El canciller afirmó que, conforme al memorando de entendimiento alcanzado tras el conflicto, “el estrecho de Ormuz está bajo la administración de Irán y, tras treinta días, las operaciones volverán a la normalidad como ocurría anteriormente”.

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"La responsabilidad de estos asuntos recae en la parte iraní y ningún otro país tiene responsabilidad alguna”, agregó.

Irán advierte que cualquier intervención aumentará las tensiones

En paralelo, Teherán lanzó una nueva advertencia a las embarcaciones que transitan por el estrecho, señalando que deberán respetar las rutas establecidas por las autoridades iraníes.

Además, el canciller sostuvo que “cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que ya está implementando Irán solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones”.

Las declaraciones se producen en medio de un nuevo recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Durante esta jornada, Irán bombardeó objetivos en Kuwait y Bahréin como respuesta a los ataques ejecutados por Estados Unidos contra instalaciones iraníes el día anterior, profundizando la crisis en una zona clave para el suministro energético mundial.

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