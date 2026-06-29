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Brasil logra agónica victoria sobre Japón para avanzar a octavos en el Mundial 2026: Martinelli fue el héroe del partido

A pesar de que los japoneses comenzaron ganando el partido, la Verdeamarela fue capaz de remontar el marcador para seguir en competencia en la cita planetaria.

Daniel Ramírez

Brasil logra agónica victoria sobre Japón para avanzar a octavos en el Mundial 2026: Martinelli fue el héroe del partido

Brasil logra agónica victoria sobre Japón para avanzar a octavos en el Mundial 2026: Martinelli fue el héroe del partido / Michael Regan - FIFA

Brasil firmó este lunes un agónico triunfo sobre Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, duelo disputado en el Estadio Houston, Estados Unidos.

El partido comenzó a favor del conjunto asiático, que se puso en ventaja al minuto 28 con anotación de Kaishu Sano. El volante japonés robó el balón tras un error de Danilo en la salida y, después de avanzar algunos metros con mucha facilidad, sacó un potente remate al primer palo para poner el 1-0.

La Verdeamarela encontró el empate a los 55′ del segundo tiempo. Tras un centro de Gabriel Magalhães, Casemiro se impuso en las alturas y de cabeza anotó el 1-1.

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Y en los últimos minutos del partido, cuando parecía que Brasil y Japón se irían al alargue para definir al ganador, Gabriel Martinelli se vistió de héroe y marcó el 2-1 a los 90+6′, decretando así la victoria del combinado brasileño.

De esta forma, los pentacampeones del mundo se instalaron en los octavos de final del Mundial 2026, instancia donde enfrentarán al ganador de la llave entre Costa de Marfil y Noruega.

Revisa los goles del triunfo de Brasil ante Japón

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