;

¿Por qué Neymar no jugó ante Japón? La sorpresiva explicación de Ancelotti tras el triunfo de Brasil en los 16avos del Mundial

En la entrevista postpartido, Carlo Ancelotti fue consultado por los cambios que realizó y explicó el motivo por el cual no hizo ingresar a “Ney”.

Daniel Ramírez

¿Por qué Neymar no jugó ante Japón? La sorpresiva explicación de Ancelotti tras el triunfo de Brasil en los 16avos del Mundial

¿Por qué Neymar no jugó ante Japón? La sorpresiva explicación de Ancelotti tras el triunfo de Brasil en los 16avos del Mundial / DeFodi Images

Brasil firmó este lunes un agónico triunfo sobre Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarela empezó perdiendo el partido, pero logró dar vuelta el marcador y terminó llevándose la victoria por 2-1 con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Durante el segundo tiempo, el DT de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, envió a la cancha a los delanteros Endrick y Martinelli para buscar la victoria. Por su parte, Neymar se quedó en la banca de suplentes y no jugó ni un minuto ante el conjunto japonés.

En la entrevista postpartido, Ancelotti fue consultado por los cambios que realizó y explicó el motivo por el cual no hizo ingresar a “Ney”.

Revisa también:

ADN

“Estaba esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él y le dije que, si no lográbamos empatar el juego, iba a entrar al minuto 60 o 65″, señaló el técnico italiano.

“Cuando logramos empatar el partido, no quise modificar la estructura, porque el equipo tenía el control del juego”, concluyó Ancelotti.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad