¿Por qué Neymar no jugó ante Japón? La sorpresiva explicación de Ancelotti tras el triunfo de Brasil en los 16avos del Mundial / DeFodi Images

Brasil firmó este lunes un agónico triunfo sobre Japón por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Verdeamarela empezó perdiendo el partido, pero logró dar vuelta el marcador y terminó llevándose la victoria por 2-1 con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Durante el segundo tiempo, el DT de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, envió a la cancha a los delanteros Endrick y Martinelli para buscar la victoria. Por su parte, Neymar se quedó en la banca de suplentes y no jugó ni un minuto ante el conjunto japonés.

En la entrevista postpartido, Ancelotti fue consultado por los cambios que realizó y explicó el motivo por el cual no hizo ingresar a “Ney”.

“Estaba esperando a Neymar para la prórroga. Hablé con él y le dije que, si no lográbamos empatar el juego, iba a entrar al minuto 60 o 65″, señaló el técnico italiano.

“Cuando logramos empatar el partido, no quise modificar la estructura, porque el equipo tenía el control del juego”, concluyó Ancelotti.