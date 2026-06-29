Un revólver y una réplica de subametralladora: fiscalización deja dos adolescentes detenidos por porte de armas en Quilicura

Dos adolescentes de 16 años fueron detenidos este lunes por Carabineros en la comuna de Quilicura, luego de ser sorprendidos con un revólver a fogueo y una réplica de subametralladora al interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

El procedimiento ocurrió cerca de las 11:15 horas en el sector de Villa San Esteban, durante un patrullaje preventivo realizado por personal de la 30ª Comisaría de Radiopatrullas en conjunto con efectivos de la 49ª Comisaría de Quilicura.

Al fiscalizar el automóvil, los uniformados detectaron las armas, lo que derivó en la detención inmediata de ambos ocupantes, quienes no opusieron resistencia.

Según explicó el capitán Esteban Jiménez, comisario de servicio de la 49ª Comisaría, el armamento correspondía a un revólver de fogueo ubicado en el asiento del conductor y una réplica de subametralladora de aire comprimido escondida en la parte trasera del vehículo.

Aunque ninguna de las armas estaba habilitada para disparar, el oficial advirtió que su apariencia es altamente realista y podrían ser utilizadas para intimidar a víctimas durante la comisión de delitos. Además, indicó que este tipo de elementos incluso pueden ser modificados para efectuar disparos.

Carabineros informó que los adolescentes no registran antecedentes penales ni, hasta ahora, aparecen vinculados a otros hechos delictivos. El automóvil, inscrito a nombre de un familiar de uno de los menores y sin encargo por robo, fue retirado para ser sometido a peritajes mecánicos e investigativos.

Los detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar si serán formalizados y pasarán a control de detención o si enfrentarán otra medida mientras continúan las diligencias.