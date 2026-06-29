Joseph Oughourlian: “Prisa vuelve a crecer con tanta ambición como prudencia”

La junta general de accionistas de Prisa, celebrada este lunes, 29 de junio, en Madrid, ha avalado casi por unanimidad la gestión del grupo y la hoja de ruta estratégica presentada por la compañía para el periodo 2026-2029, con un apoyo del 99,9% de los votos.

Los accionistas de Prisa, editora de EL PAÍS, han aprobado también las cuentas del año 2025 y el estado de información no financiera, han fijado el número de consejeros en 11 y ratificado a Alberto Polanco como consejero ejecutivo, además de aprobar la retribución del consejo de administración.

También ha sido respaldada la propuesta de contrasplit, en una proporción de 10 acciones actuales por 1 nueva acción, para mejorar la percepción bursátil y reducir la volatilidad relativa. Esta medida técnica supondrá situar la cotización en torno a los 3 euros por título.

En su discurso ante la junta de accionistas, el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha recordado que la compañía llega a la cita con las promesas cumplidas. La compañía proyecta cerrar el año con unos ingresos de más de 1.000 millones de euros, con un margen de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) que estará entre el 18% y el 19% y con una ratio de apalancamiento deuda neta sobre ebitda que se situará por debajo de las 3,9 veces. Para el presidente, estas cifras certifican que la compañía “ha recuperado el pulso, reforzado su estructura y vuelve a crecer con ambición y prudencia a partes iguales”.

Ante un contexto global complejo, Oughourlian ha reivindicado la actividad del grupo: “Si algo necesitamos en sociedades fragmentadas, polarizadas y sometidas a una sobreabundancia de ruido —no siempre veraz y no siempre responsable— es educación e información”.

En ese sentido, ha destacado el valor de las marcas de Prisa, como EL PAÍS, que este año celebra su 50 aniversario con casi 476.000 suscriptores, y ha subrayado la relevancia histórica y social de la Cadena SER y el conjunto de las radios del grupo. Sobre Santillana ha enfatizado que da servicio a 30 millones de estudiantes y que “su conocimiento de los sistemas educativos locales y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y pedagógicos la convierten en un activo estratégico no solo para el grupo, sino para las sociedades en las que opera”.

De cara al futuro, el presidente ha recordado que el Plan Estratégico 2026-2029 “es una hoja de ruta concreta, realista y exigente” que va a “aprovechar las oportunidades de negocio que se presenten, muy especialmente en Latinoamérica y en el mercado hispano en Estados Unidos”, enfatizando como palanca de crecimiento el buen uso de la inteligencia artificial. Y defendió que la compañía afronta el futuro desde una posición mucho más sólida y ha incidido en que “Prisa aspira a ser un punto de encuentro, un espacio en el que se defienden la verdad y la educación de calidad. Un actor relevante en la construcción de un futuro más informado, más justo, y más compartido”.

A su vez, Alberto Polanco, consejero delegado de Santillana, ha destacado ante los accionistas que el reto de la empresa es mantener el liderazgo de Santillana como plataforma de sistemas educativos líder en el mercado K-12 en Latinoamérica. En su opinión, se logrará combinando una estrategia global de transformación con su profundo conocimiento y experiencia local, y apoyándose en la inteligencia artificial y los datos. Mirando hacia el futuro, Polanco ha asegurado: “Contamos con los equipos, los recursos y el plan necesarios para dar un nuevo salto estratégico y llevar a la compañía al siguiente nivel, siempre fieles a nuestro propósito: crear oportunidades de vida a través de la educación”.

La consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil, ha subrayado, por su parte, que el compromiso de esta unidad de negocio es el de “contar las historias de los otros, hacer que se sepa la verdad”. “Solo desde el conocimiento podemos tomar decisiones informadas y libres”, ha añadido. Y así lo defienden con “convicción, calidad y una absoluta libertad” los 1.800 informadores de Prisa Media, gracias también a una estabilidad financiera que es un “superpoder” y garantía de independencia. Gil ha resaltado que el grupo ha activado seis palancas de cambio: la confianza en las marcas, la apuesta por América, la llegada a nuevas audiencias, el impulso audiovisual y del talento de nuestros comunicadores, la publicidad digital y la data y la diversificación. Palancas que activan cuatro verticales: información, deportes, música y estilo de vida.

El director financiero (CFO) de Prisa, Francisco Javier Ruiz, ha puesto de relieve que el año 2025 permite abordar con solidez el Plan Estratégico 2026-2029, que “va a seguir creando valor”, y ha recordado sus objetivos: unos ingresos de 1.120 millones de euros y un ebitda de 240 millones (margen del 21%), mantener el capex (inversión) en torno al 4,5% y priorizar la generación de caja, hasta 100 millones de flujo operativo en 2029.

Sin cambios en la línea editorial

En una rueda de prensa posterior a la junta, Oughourlian ha vuelto a defender la negativa de la empresa a entrar en el consorcio de TDT, bautizado como Siete, que ha recibido una licencia pública, y en el que participan algunos accionistas de Prisa. “Honestamente, no nos podíamos permitir unas pérdidas durante varios años. A lo mejor ellos han encontrado accionistas fuertes y potentes que están dispuestos a apostar a largo plazo por un proyecto que les parece interesante. Nosotros, desde el punto de vista financiero, no lo veíamos”, ha explicado el directivo. Añadió que era difícil lanzarse en la tele en abierto, porque es un mercado que va perdiendo audiencia a un ritmo del 15-20% al año.

El directivo ha recordado que Global Alconaba, que posee más del 7% del capital de Prisa, decidió llevar a los tribunales la ampliación de capital aprobada en 2025, por un importe de 40 millones de euros. “Ellos llevan un año en los tribunales en contra de esta ampliación de capital. Los jueces nos han dado la razón ya tres veces. Espero que se termine en algún momento porque no me hace ninguna gracia estar en los tribunales con los accionistas”, ha explicado.

Además, a preguntas de los periodistas, Oughourlian ha negado que se haya producido un cambio en la línea editorial de EL PAÍS o la cadena SER. “Habría que preguntárselo a la gente de la SER y de EL PAÍS, pero no me han informado de que haya ningún ajuste en la línea editorial”, ha indicado.

Preguntado por la salida de Ángels Barceló de la Cadena SER, Oughourlian señaló que hay periodistas que, cuando salen o se les cesa, se declaran víctimas de la libertad de prensa o de algún cambio en la línea editorial. Citó el caso de Antonio Caño, director de EL PAÍS cesado en junio de 2018, lo que él atribuyó a un acuerdo entre Pedro Sánchez y el propio Oughourlian. Pero cuando se tomó esa decisión, ni Sánchez estaba en La Moncloa ni Oughourlian era presidente de Prisa. “Él va con este cuento y suena mejor que el que se le echó porque los números de EL PAÍS eran horrorosos”. En cuanto a la despedida de Barceló (quien dijo: “Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha”), el presidente de Prisa negó un cambio en la línea editorial y señaló: “Es un comentario desagradable con la compañía, pero sobre todo con sus compañeros, sus excompañeros”.