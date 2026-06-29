El Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó el respaldo oficial del Ejecutivo para avanzar en la discusión legislativa de la denominada “Ley Alejandro”.

La iniciativa surge tras la conmoción nacional provocada por el violento asesinato de Alejandro Águila, un menor de 12 años que perdió la vida en medio de una encerrona en la comuna de San Bernardo.

En entrevista con Radio Polar, el Mandatario ratificó que el Gobierno buscará abordar la problemática de la delincuencia juvenil y la responsabilidad penal desde un enfoque integral, integrando tanto las mociones parlamentarias vigentes como nuevas herramientas del Ejecutivo.

Además del respaldo legal, Kast comprometió una audiencia presencial con agrupaciones y familiares afectados por crímenes de alta connotación pública, la cual se concretará inmediatamente después de su gira oficial por Paraguay y Uruguay.

“Queremos reunirnos con la familia también de Joaquín, de Alejandro, y de los distintos menores que han fallecido a manos de asesinos juveniles para ver cómo enfrentar esto”, afirmó el jefe de Estado.

En su intervención, el Mandatario vinculó la trágica muerte de Alejandro con un patrón de violencia delictiva que se repite a nivel nacional, recordando casos emblemáticos: “Reiteradamente tenemos que sufrir el hecho de tener que comunicar estos asesinatos violentos por parte, a veces, de jóvenes hacia otros jóvenes, ya sea por robar un vehículo o por robarles un celular”, enfatizó.

Instrumentalización delictiva y rol del Congreso

Una de las principales preocupaciones manifestadas por el Presidente apunta directamente a cómo las bandas delictivas adultas se aprovechan de los vacíos legales vigentes. “Jóvenes están siendo instrumentalizados por el crimen organizado y son utilizados como herramientas del delito”, advirtió.

Kast recordó que este escenario complejo formó parte de sus compromisos de campaña en 2021 cuando sostuvo encuentros con víctimas de delitos de sangre. Sin embargo, criticó que la urgencia legislativa tardó en instalarse en el debate político: “Lamentablemente, no habíamos tenido hasta ahora conciencia total en el Parlamento de que vamos a una legislación que enfrente esta nueva situación, que a todos nos tiene golpeados”.

El diseño de las alternativas legales está siendo coordinado a través de un comité interministerial compuesto por las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y Familia, e Interior y Seguridad.

Finalmente, el gobernante matizó que la estrategia no solo contemplará el endurecimiento de penas y el fin de los beneficios procesales pedidos por los impulsores de la normativa, sino que también reforzará la rehabilitación y la prevención en las aulas.

En ese sentido, vinculó la urgencia de la “Ley Alejandro” con el avance del proyecto de Escuelas Protegidas, buscando frenar la vulneración de derechos al interior de los establecimientos educacionales de Chile.