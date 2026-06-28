Colo Colo afronta un nuevo desafío en la fase de grupos de la Copa Chile 2026. Este lunes, el equipo de Fernando Ortiz visita a Unión Española en el Estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Grupo E.

Los albos llegan con la confianza en alto tras un inicio sólido en la competencia. En su debut goleó a Deportes Recoleta, y luego logró un agónico triunfo por 3-2 ante O’Higgins en el Estadio Monumental, resultados que lo mantienen en lo más alto de la tabla con 6 puntos.

En tanto, el elenco hispano se ubica como escolta del “Cacique” con 4 unidades y busca dar el gran golpe de la jornada. Los dirigidos por Ronald Fuente han disputado tres partidos en el certamen, con un triunfo, un empate y una derrota, y vienen de igualar 1-1 precisamente ante O’Higgins.

¿Cuándo y a qué hora juega Unión Española vs. Colo Colo por la Copa Chile?

Unión Española y Colo Colo juegan este lunes 29 de junio desde las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura. El partido es válido por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Chile, que también integran Deportes Recoleta y O’Higgins.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Unión Española y Colo Colo?

El partido entre Deportes Recoleta y Colo Colo lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Lunes 29 de junio

19:30 horas | Unión Española vs. Colo Colo | Santa Laura