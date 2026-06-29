Team Chile de judo arrasa en el Sudamericano de Santiago / Twitter @TeamChile_COCH

En medio del fin de semana largo, el judo chileno tuvo una espectacular actuación en el Centro de Deportes de Combate del Estadio Nacional.

Todo en el marco del Sudamericano de la especialidad, donde nuestros representantes lograron 13 medallas.

Al respecto, destacan los cuatro oros obtenidos por Marcela Alfaro (-63 kilos), Francisco Solis (sobre 100 kilos), Thomas Briceño (bajo 100 kilos) y Jorge Pérez (-81 kilos).

A ello se suma la plata de Michael Vargas en la categoría bajo 66 kilos, además de otros ocho medallas de bronce.

Este buen desempeño también va en coherencia con el rendimiento, días atrás, también en Santiago, en el Open Panamericano de judo.

En dicho torneo, Francisco Solís y Marcela Alfaro también ganaron oro, mientras que Thomas Briceño y Jorge Pérez, que ganaron en el Sudamericano, habían sido plata y bronce, respectivamente, en el evento Panamericano.