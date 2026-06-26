Sebastián Carrasco se consagró como el héroe de Gimnasia de Comodoro al ser el máximo anotador del último juego en el que el club se coronó campeón de la Liga Nacional de Básquetbol en Argentina tras 20 años.

El ex Universidad de Concepción fue escogido el MVP de la final ante Quimsa y, ya de regreso en el país, conversó con ADN TOP intentando analizar lo vivido en tierras trasandinas.

“Lo dimensiono como una locura, es algo difícil de describir. No sé si la gente pensaba que esto iba a ocurrir, si a principio de temporada nos hubieran dicho que saldríamos campeones, nadie diría que sí. Se nos fue dando durante la temporada, fuimos mejorando a medida que pasaba el tiempo. Personalmente pude subir mi juego en una etapa importante del campeonato, estuve preparado. Contento por el título, que es algo histórico, que va a quedar siempre en el recuerdo”, dijo Carrasco, valorando el hito alcanzado junto a Gimnasia de Comodoro.

“Es uno de los títulos más importantes de mi vida. Es historia. Ser mejor jugador en Argentina es algo muy difícil, que me reconozcan a mí lo hace tremendo. Ocupa un lugar muy alto en mis logros”, dijo, junto con valorar el premio de MVP (Jugador Más Valioso, por sus siglas en inglés).

“Estoy agradecido del club y mis compañeros, los necesito para haber ganado el galardón, que me liberen espacio, que me la pasen y el juego se me dé para poder anotar. Lo recibo con mucho orgullo y felicidad, es un premio al esfuerzo que he hecho toda mi vida. Pude seguir lo que venía haciendo en Chile en una liga mayor, habla de un crecimiento que he tenido a nivel de juego y coronarlo con salir campeón”, comentó Sebastián Carrasco, valorando el “Chileeno Chileeeno” que le corearon los hinchas trasandinos, como en las mejores épocas del “Matador” Salas en River Plate.

“Fue tremendo, una locura. Es algo impensado cuando llegué. Tenía el objetivo de hacerlo bien, ganar partidos, darlo todo y ganarme mi lugar, pero nunca pensé que esto se iba a dar así. A la gente le gustó mi juego, cuando entro en estas rachas, me gusta levantar a la gente. Estoy contento del cariño que me da”, dijo, ya proyectando su futuro inmediato: los duelos ante Colombia y Venezuela por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol junto a la selección chilena de básquetbol.

“Llego muy bien, estoy en un gran momento, cómodo con mi juego. Son partidos durísimos, tendremos que hacer muy buenos partidos. Espero que esté la mayoría de jugadores, necesitamos estar todos para ganar los partidos. Si no estamos todos, se nos complica”, cerró Sebastián Carrasco en ADN TOP.