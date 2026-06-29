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Volante chileno sorprende como nuevo refuerzo de Racing Club de Avellaneda

La “Academia” anunció el arribo de Ulises Ortegoza al plantel.

Carlos Madariaga

Volante chileno sorprende como nuevo refuerzo de Racing Club de Avellaneda

Volante chileno sorprende como nuevo refuerzo de Racing Club de Avellaneda / ALEJANDRO PAGNI

Racing Club intenta poco a poco rearmarse luego de un primer semestre convulsionado y que derivó en la salida de su DT, Gustavo Costas.

Ya la semana pasada se ratificó a Juan Pablo Vojvoda, de paso por Unión La Calera en el fútbol chileno, como el nuevo entrenador de la “Academia”.

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El ex Fortaleza ya comanda la pretemporada del elenco albiceleste, el cual hoy lunes sumó a su primer refuerzo.

Inesperadamente, se trata de un chileno quien llega a Racing Club: se trata del volante Ulises Ortegoza, quien llegase a jugar por la selección chilena en 2024.

En el primer semestre, el jugador de 29 años acumuló 17 partidos en el año por Talleres de Córdoba, donde jugó 148 encuentros en cuatro temporadas.

Ahora, firmó contrato para defender la camiseta del cuadro de Avellaneda hasta diciembre de 2029.

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