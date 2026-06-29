Imperdible espectáculo en el cielo: cómo y a qué hora ver la espectacular Luna de Fresa en Chile

Este lunes 29 de junio, un fenómeno se tomará los cielos de nuestro país cuando ocurra la Luna de Fresa, uno de los fenómenos que marcarán el solsticio de junio.

Este fenómeno alcanzará su punto máximo este lunes y se podrá observar desde Chile a simple vista, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan dependiendo la zona del país.

En términos visuales, esto implica que su diámetro aparente será menor, aunque seguirá siendo el objeto más brillante del cielo nocturno durante el evento.El nombre Luna de Fresa no guarda relación con el color del satélite.

Por lo mismo, no se espera que la Luna se vea rosada. Su tonalidad dependerá de las condiciones atmosféricas y de su altura sobre el horizonte, por lo que podría observarse blanca, dorada o levemente anaranjada en algunos momentos.

¿A qué hora se podrá ver la Luna de Fresa en Chile?

La Luna de Fresa se podrá observar este 29 y 30 de junio en cualquier punto de nuestro país, pero el momento de máxima plenitud ocurrirá este luines a las 17:22 horas y se podrá apreciar a simple vista.

Este fenómeno se podrá disfrutar hasta el viernes 3 de julio, por lo que se podrá observar por cuatro días más dentro del territorio nacional, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Según el sitio Star Walk, la próxima vez que podramos disfrutar de la Luna de Fresa será el 19 de junio de 2027.