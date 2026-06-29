Reconocido cantante chileno conmovió a las redes sociales con romántica propuesta de matrimonio: “Gracias por regalarme...”

Durante la noche de este lunes 29 de junio, el conocido cantante chileno, Juliano Sosa, sorprendió en redes sociales con una romántica publicación donde dio a conocer que le propuso matrimonio a su pareja.

“Dijo que sí”, escribió el cantante junto con la fotografía de su propuesta, la cual se realizó en las cercanías de una cascada.

Su ahora novia, Kenia Benítez, le dedicó unas emotivas palabras como respuesta a la publicación que compartió Juliano Sosa.

“Gracias, mi amor, por hacerme tan feliz. Gracias por regalarme uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Sin duda, volvería a decirte que sí una y mil veces. Te amo con todo mi corazón”, escribió Benítez.

La publicación se llenó de comentarios de felicitaciones para la pareja. “Felicidades, mi hermano”; “Felicidades, papá”; “Qué bellos”; “Los amo, mi familia que Dios me dio”; “Amamos todo lo que han construido y logrado juntos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.