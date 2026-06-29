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Reconocido cantante chileno conmovió a las redes sociales con romántica propuesta de matrimonio: “Gracias por regalarme...”

Juliano Sosa compartió a través de sus redes sociales una emotiva publicación donde dio a conocer su propuesta de matrimonio para su novia, Kenia Benítez.

Nicolás Lara Córdova

Reconocido cantante chileno conmovió a las redes sociales con romántica propuesta de matrimonio: “Gracias por regalarme...”

Durante la noche de este lunes 29 de junio, el conocido cantante chileno, Juliano Sosa, sorprendió en redes sociales con una romántica publicación donde dio a conocer que le propuso matrimonio a su pareja.

“Dijo que sí”, escribió el cantante junto con la fotografía de su propuesta, la cual se realizó en las cercanías de una cascada.

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Su ahora novia, Kenia Benítez, le dedicó unas emotivas palabras como respuesta a la publicación que compartió Juliano Sosa.

“Gracias, mi amor, por hacerme tan feliz. Gracias por regalarme uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Sin duda, volvería a decirte que sí una y mil veces. Te amo con todo mi corazón”, escribió Benítez.

La publicación se llenó de comentarios de felicitaciones para la pareja. “Felicidades, mi hermano”; “Felicidades, papá”; “Qué bellos”; “Los amo, mi familia que Dios me dio”; “Amamos todo lo que han construido y logrado juntos”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores.

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