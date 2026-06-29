;

Después de casi una década: Kevin Spacey cree que su historia en Hollywood está cambiando

El actor habló sobre su posible regreso a la industria, recordó las acusaciones que enfrentó y aseguró que hoy las oportunidades comienzan a reaparecer.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

Kevin Spacey vuelve a mirar hacia Hollywood. Tras varios años alejado de las grandes producciones por las acusaciones de conducta sexual inapropiada que marcaron su carrera desde 2017, el actor aseguró que comienza a percibir un cambio en la industria y que su regreso avanza de forma positiva.

Durante una conversación en el podcast de Bill Maher, el protagonista de House of Cards afirmó sentirse “mucho más bienvenido” y sostuvo que las oportunidades laborales están evolucionando en la dirección que esperaba después de superar una serie de procesos judiciales.

ADN

Melinda Sue Gordon

En la entrevista, Spacey repasó las causas legales que enfrentó y destacó que obtuvo fallos favorables, entre ellos el juicio civil impulsado por el actor Anthony Rapp. Ese caso, originado tras una denuncia pública realizada en 2017, terminó en 2022 cuando un jurado de Nueva York concluyó que Spacey no era responsable de las acusaciones presentadas.

Revisa también

ADN

El ganador del Óscar también reconoció que algunas de sus conductas fueron inapropiadas, aunque rechazó la idea de que todas las denuncias en su contra fueran ciertas. Para explicar su postura utilizó una metáfora, señalando que existió “un pequeño incendio en la cocina”, pero no el escenario de mayor gravedad que, a su juicio, se instaló públicamente.

Maher, por su parte, comentó que algunas acusaciones le parecían creíbles, aunque consideró que el actor ya había enfrentado consecuencias significativas, entre ellas haber quedado prácticamente excluido de Hollywood durante casi una década.

Las denuncias tuvieron un fuerte impacto en la carrera de Spacey. Netflix lo apartó de la exitosa serie House of Cards y fue reemplazado por Christopher Plummer en la película All the Money in the World, pese a que gran parte del rodaje ya estaba terminado.

En los últimos años, el actor ha participado principalmente en producciones independientes y europeas, mientras busca reconstruir su carrera. Durante la entrevista también recordó que permaneció durante años sin hacer pública su orientación sexual y que decidió declararse gay en 2017, en medio del inicio de la controversia que cambió el rumbo de su trayectoria profesional.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad