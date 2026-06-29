Después de casi una década: Kevin Spacey cree que su historia en Hollywood está cambiando

Kevin Spacey vuelve a mirar hacia Hollywood. Tras varios años alejado de las grandes producciones por las acusaciones de conducta sexual inapropiada que marcaron su carrera desde 2017, el actor aseguró que comienza a percibir un cambio en la industria y que su regreso avanza de forma positiva.

Durante una conversación en el podcast de Bill Maher, el protagonista de House of Cards afirmó sentirse “mucho más bienvenido” y sostuvo que las oportunidades laborales están evolucionando en la dirección que esperaba después de superar una serie de procesos judiciales.

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En la entrevista, Spacey repasó las causas legales que enfrentó y destacó que obtuvo fallos favorables, entre ellos el juicio civil impulsado por el actor Anthony Rapp. Ese caso, originado tras una denuncia pública realizada en 2017, terminó en 2022 cuando un jurado de Nueva York concluyó que Spacey no era responsable de las acusaciones presentadas.

El ganador del Óscar también reconoció que algunas de sus conductas fueron inapropiadas, aunque rechazó la idea de que todas las denuncias en su contra fueran ciertas. Para explicar su postura utilizó una metáfora, señalando que existió “un pequeño incendio en la cocina”, pero no el escenario de mayor gravedad que, a su juicio, se instaló públicamente.

Maher, por su parte, comentó que algunas acusaciones le parecían creíbles, aunque consideró que el actor ya había enfrentado consecuencias significativas, entre ellas haber quedado prácticamente excluido de Hollywood durante casi una década.

Las denuncias tuvieron un fuerte impacto en la carrera de Spacey. Netflix lo apartó de la exitosa serie House of Cards y fue reemplazado por Christopher Plummer en la película All the Money in the World, pese a que gran parte del rodaje ya estaba terminado.

En los últimos años, el actor ha participado principalmente en producciones independientes y europeas, mientras busca reconstruir su carrera. Durante la entrevista también recordó que permaneció durante años sin hacer pública su orientación sexual y que decidió declararse gay en 2017, en medio del inicio de la controversia que cambió el rumbo de su trayectoria profesional.