“Hemos tenido grandes problemas contra equipos que no son de clase mundial, estamos merecidamente eliminados” / picture alliance

En Alemania no han ocultado su decepción luego de perder, por primera vez, una definición por penales en una Copa del Mundo.

Dicha caída les costó quedar eliminados en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a manos de Paraguay.

El capitán de la “Mannschaft”, Joshua Kimmich, fue particularmente autocrítico. “No hemos jugado al máximo contra ningún rival. Tres veces tuvimos grandes problemas contra equipos que no están al nivel de clase mundial. Eso es un hecho. Hemos sido completa y merecidamente eliminados“, realcó en zona mixta, minimizando los méritos del cuadro guaraní.

“Aquí jugamos para enorgullecer a Alemania. De niño siempre veía a Alemania llegar a las semifinales, a las finales. No pudimos hacer vivir esa experiencia a las personas que nos ven desde casa. Creo que ahora mismo la gente en Alemania necesita algo de lo que sentirse orgullosa, pero lamentablemente no es esta selección nacional”, reconoció el jugador del Bayern Munich, apuntando a él y todo el plantel alemán como los que deben ser apuntados por la eliminación.

“Como jugadores en el campo, nosotros la cagamos y asumimos la responsabilidad. El culpable no fue ni el entrenador, ni los medios, ni el árbitro, ni el rival. Solo nosotros”, cerró Joshua Kimmich.