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VIDEO. “Ni yo jugando a la pelota...”: Andrea Arístegui se burla de Eduardo de la Iglesia tras chascarro en directo

El periodista protagonizó el divertido momento durante la emisión de “Contigo en la Mañana”.

Nicolás Lara Córdova

“Ni yo jugando a la pelota...”: Andrea Arístegui se burla de Eduardo de la Iglesia tras chascarro en directo

El Mundial 2026 continúa inspirando a diversos programas de la televisión chilena a crear dinámicas relacionadas con el fútbol.

Este lunes por la mañana, durante la emisión de Contigo en la Mañana, Eduardo de la Iglesia protagonizó un chascarro con una pelota gigante mientras realizaba una mención comercial.

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El animador se encontraba botando la pelota y, al terminar la mención, decidió lanzarla hacia la cámara. El impacto hizo que esta se moviera bruscamente y, además, se escuchó que algo se rompió, lo que provocó la risa de su compañera, Andrea Arístegui.

“Ni yo jugando a la pelota hace semanas hice lo que hizo Eduardo”, comentó entre risas la animadora, quien recordó su propio blooper cuando intentó dar un pase con una pelota, pero al patearla terminó enviando su zapato por los aires.

Tras lanzar la pelota, Eduardo de la Iglesia salió corriendo para revisar el daño que había provocado y luego regresó entre risas para acompañar a Andrea Arístegui.

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