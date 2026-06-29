;

Costa de Marfil - Noruega: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Los africanos buscan contener el gran arranque de Erling Haaland y compañía en el certamen planetario.

Carlos Madariaga

Costa de Marfil - Noruega: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Costa de Marfil - Noruega: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / MAURO PIMENTEL,PETER POWELL

Continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y en Dallas se disputará un encuentro más que interesante.

Esto pues se darán cita dos elencos que fueron segundos en sus respectivas zonas: Costa de Marfil, segundo del grupo E, ante Noruega, segundo el grupo I.

El elenco africano luchará por dar la sorpresa ante el cuadro que tiene a Erling Haaland como uno de los goleadores en lo que va del certamen.

Revisa también:

ADN

¿Cuándo y a qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido válido por los dieciseisavos de final, se disputará este martes 30 de junio a las 13:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el AT&T Stadium, ubicado en Dallas, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Costa de Marfil vs. Noruega?

En Chile, solo se podrá seguir por televisión de pago a través de la señal de DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO y Paramount+.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad