Costa de Marfil - Noruega: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / MAURO PIMENTEL,PETER POWELL

Continúa el desarrollo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y en Dallas se disputará un encuentro más que interesante.

Esto pues se darán cita dos elencos que fueron segundos en sus respectivas zonas: Costa de Marfil, segundo del grupo E, ante Noruega, segundo el grupo I.

El elenco africano luchará por dar la sorpresa ante el cuadro que tiene a Erling Haaland como uno de los goleadores en lo que va del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido válido por los dieciseisavos de final, se disputará este martes 30 de junio a las 13:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el AT&T Stadium, ubicado en Dallas, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Costa de Marfil vs. Noruega?

En Chile, solo se podrá seguir por televisión de pago a través de la señal de DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO y Paramount+.