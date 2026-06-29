Hombre detrás del viral “Anda a laar” revela por qué reapareció tras 20 años de silencio: “Mi pareja no sabía”

En abril de este año reapareció en internet un rostro que protagonizó uno de los videos virales más conocidos de Chile. “Estái con la cámara ahí”, “Ese es choro, es mi compañero” y “Anda a laar” fueron algunas de las frases que un joven Joel Cáceres dejó para la historia digital.

Eso sí, cuando su rostro volvió, no andaba en malos pasos, sino que protagonizaba un comercial para un local en la comuna de Puente Alto. Muchos valoraron el cambio radical en su vida.

Claro que su resurgimiento tardó algo así como 20 años, en los que se mantuvo en la más absoluta reserva y donde incluso dio por finalizada su relación con Lorena, aquella mujer que lo había sacado de “la peor droga” y a la que le prometía cambiar para bien.

Pero, ¿por qué decidió volver a la palestra ahora?, le preguntaron durante una entrevista en el programa de YouTube Influencer Callejeros. Ahí se sinceró.

“Te digo, compa, igual yo no quería aparecer porque igual andaba embarretinado, era ‘pelo de choclo’, andaba en esa, hermano. Pero ahora se me dio la oportunidad, me conversaron los chiquillos de los led (tienda @full_led_rv)”, relató.

“Mi pareja (María) no sabía, porque no le gustaba a ella. Así que lo hice piola, como ella andaba trabajando. Me pagaron cincuenta lucas por un video al tiro. Uno igual pone el peso en la balanza; antes andaba hue... de repente me iba bien, de repente mal; uno no tiene que ser mentiroso”, sostuvo.

Cáceres no se quedó ahí, ya que luego volvió al local y le contaron que el registro estaba explotando con un sinfín de reacciones.