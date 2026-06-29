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“Un año juntos, amor mío”: el romántico y apasionado mensaje de reconocida figura televisiva a su pareja

La pareja se dedicó dos mensajes que fueron celebrados por sus seguidores a través de redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

“Un año juntos, amor mío”: el romántico y apasionado mensaje de reconocida figura televisiva a su pareja

Daniela Aránguiz utilizó sus redes sociales para celebrar públicamente su primer aniversario junto a su pareja, Cuco Cerda, dedicándole un apasionado mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Con una serie de fotografías, la panelista del programa Sígueme celebró a su pareja, quien también le respondió de manera tierna y amorosa.

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Un año juntos, amor mío. Gracias por este año lleno de panoramas, aventuras, amor y pasión.Gracias por enseñarme que lo más importante en una relación es que, además de ser mi pareja, seas mi mejor amigo. Te amo", compartió Daniela Aránguiz.

Cuco Cerda reaccionó al mensaje y le dedicó unas emotivas palabras para celebrar su primer aniversario juntos.

“Gracias por hacerme feliz y sacar la mejor versión de mí,eres mi amor, mi mejor amiga, mi lugar favorito además de mi mejor decisión”, indicó.

“Y lo mejor de esta historia es que nos elegimos todos los días. Te amo”, concluyó.

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