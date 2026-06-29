Seleccionado uruguayo rompe el silencio tras el fracaso en el Mundial y revela cómo quedó la relación con Bielsa: “La mayoría sabe...” / Chris Brunskill/Fantasista

Tras quedar eliminados del Mundial 2026 en fase de grupos, miembros del plantel de Uruguay ya regresaron a Montevideo y uno de los primeros jugadores que rompió el silencio fue el defensor Sebastián Cáceres.

En su llegada al aeropuerto, el zaguero atendió a los medios de comunicación y fue consultado sobre la relación del plantel charrúa con Marcelo Bielsa, en un contexto marcado por las informaciones que apuntan a un fuerte quiebre entre los jugadores y el técnico.

“Yo puedo hablar por mí. Tengo todo el respeto hacia Bielsa y mucho agradecimiento. Capaz que alguno puede opinar distinto, pero a rasgos generales, la mayoría sabe cómo fueron las cosas”, señaló Cáceres.

Aunque evitó entregar mayores detalles sobre las situaciones ocurridas al interior del plantel durante el Mundial, el defensor aseguró que parte de la información que ha circulado no corresponde a la realidad.

“Lo que pasó en la interna no lo voy a decir. Sí puedo decir que hubo cosas que salieron, que se filtraron, que no tenían nada que ver, que no fueron como las dijeron. Se tergiversó todo lo que se habló”, indicó el seleccionado uruguayo.

“Creo que se manipuló mucho la información, tal vez para dejar mal a Marcelo (Bielsa) y creo que esas cosas no van, me parece que no fue lo correcto”, concluyó Sebastián Cáceres.