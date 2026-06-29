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Guerra de declaraciones en el oficialismo por proyecto para indultar a militares y carabineros del 18-O

La iniciativa, presentada por la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) y respaldada por el Partido Republicano, busca conceder un indulto general a los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden

Gonzalo Miranda

Agencia UNO

Agencia UNO / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Un proyecto de ley de apenas cuatro páginas ha vuelto a encender el debate político en torno a las consecuencias del estallido social del 18 de octubre de 2019.

La iniciativa, presentada por la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) y respaldada por el Partido Republicano, busca conceder un indulto general a los miembros de las Fuerzas Armadas y de orden por sus actuaciones durante las manifestaciones.

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A través de un artículo único, la moción propone perdonar a los uniformados que, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, participaron en procedimientos vinculados a la alteración del orden público a partir de dicha fecha. Sin embargo, la propuesta ya genera fuertes fricciones en el sector.

Pese al entusiasmo de la derecha más dura, las directivas de la UDI, RN y Evópoli marcaron distancia de forma inmediata, apuntando a errores de forma y fondo: “Los indultos nunca deben ser generales (...) Si se presenta, discutiremos caso a caso”, dijo Guillermo Ramírez (UDI).

“A primera vista parece que el abogado que lo redactó comete un error ya que, al menos así como está, es inadmisible porque modifica una atribución exclusiva y propia del Presidente de la República”, advirtió Luciano Cruz-Coke (Evópoli), mientras que Andrea Balladares (RN) comentó que “a priori, nos parece que las decisiones mejor fundadas son aquellas que permiten revisar los antecedentes y circunstancias de cada caso en particular”.

Descolgados: Las fisuras en la coalición

Pese a la postura oficial de las directivas, el proyecto cuenta con “descolgados” dentro de Chile Vamos que ya anunciaron su apoyo: “Aprobar este indulto general es una obligación moral para todo parlamentario, espero que todos mis colegas de Chile Vamos lo voten a favor”, dijo Francisco Orrego (Diputado RN), integrante de la Comisión de Constitución.

A esta postura se sumó la jefa de comité de senadores RN, María José Gatica, y los senadores Iván Moreira (UDI) y Gustavo Sanhueza (UDI), quienes se mostraron abiertos a estudiar el contenido, aunque Sanhueza recordó con cautela los “errores” cometidos en la anterior administración de Gabriel Boric con los indultos.

Cabe destacar que la senadora Kaiser ya lidera otro proyecto de amnistía que cuenta con firmas de senadores de Chile Vamos como Carlos Kuschel y Manuel José Ossandón, lo que anticipa que el debate parlamentario podría romper las líneas partidarias.

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