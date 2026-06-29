El fuego cruzado está desatado. El polémico proyecto de ley para indultar carabineros y militares por sus actuaciones durante el estallido social del 2019 está generando inesperadas peleas en la derecha y el sector más extremo.

Esto luego de las declaraciones de presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien en Estado Nacional de 24H aseguró que mirará con cautela el tema.

“Hay que estudiar muy bien el tema de los indultos, uno no conoce el detalle de estos pero mirando desde lejos hay muchos que parecen muy injustos, de personas que los enviaron a mantener el orden, esas personas hicieron sus armas en un momento de máxima tensión y hoy están presas”, dijo.

Agregó que “los indultos nunca deben ser generales, el indulto debe ser particular porque nunca se debe cerrar a la posibilidad de que efectivamente en algún minuto pudiese haber habido alguna situación que ameritaba un castigo”, sostuvo Ramírez.

Declaraciones que contaron con el rechazo total del líder del Partido Nacional Libertario en su cuenta de X.