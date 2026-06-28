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VIDEOS. Inundaciones agravan la crisis en Venezuela: lluvias dejan comunidades aisladas en plena emergencia por los terremotos

Inundaciones agravan la crisis en Venezuela: lluvias dejan comunidades aisladas en plena emergencia por los terremotos.

Nelson Quiroz

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La emergencia que enfrenta Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio sumó este domingo un nuevo golpe.

Intensas lluvias provocaron inundaciones en el estado Portuguesa, donde el desbordamiento de ríos y quebradas dejó comunidades incomunicadas, obligó a evacuar a decenas de familias y causó daños en viviendas e infraestructura vial.

La situación más crítica se registra en el municipio Unda, especialmente en la localidad de Chabasquén, donde las precipitaciones acumularon 114 milímetros en menos de ocho horas, según reportes de las autoridades.

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El aumento del caudal de los ríos Chabasquén y Chabasquencito, junto con el desborde de varias quebradas, inundó calles y sectores residenciales, mientras equipos de Protección Civil mantienen operativos de monitoreo y asistencia.

Las lluvias también afectaron una de las principales rutas de la zona. El colapso parcial de un puente sobre la Troncal 007 dejó aislada por vía terrestre a la parroquia Peña Blanca y obligó a suspender el tránsito, complicando el traslado de ayuda en momentos en que el país aún enfrenta las consecuencias de los sismos. Además, se reportaron daños en establecimientos educacionales, una iglesia y otras instalaciones públicas.

Ante el riesgo de nuevas crecidas, las autoridades evacuaron preventivamente a familias de los sectores más vulnerables, varias de las cuales fueron trasladadas a un gimnasio habilitado como albergue temporal. Mientras continúan las lluvias, organismos de emergencia evalúan los daños y esperan el despliegue de maquinaria pesada para despejar caminos y retirar lodo y escombros.

Las inundaciones se producen cuando Venezuela aún mantiene activos los operativos de rescate y atención a miles de damnificados por los terremotos, una situación que amenaza con dificultar aún más la respuesta humanitaria en las zonas afectadas.

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