“Se está considerando”: Putin reconoce crisis de combustible en Rusia y evalúa prohibir exportaciones de diésel

El presidente Vladímir Putin reconoció este domingo que Rusia enfrenta problemas de abastecimiento de combustible en distintas zonas del país, situación que ha comenzado a afectar a estaciones de servicio y consumidores.

En respuesta, el Kremlin evalúa prohibir por completo las exportaciones de diésel para priorizar el suministro interno, en medio de los ataques con drones lanzados por Ucrania contra infraestructura petrolera rusa.

Durante una reunión del Consejo de Ministros, el mandatario admitió que la escasez ya se refleja en varias regiones del país. En ese contexto, afirmó que “hay colas en las gasolineras y los tipos de gasolina que se necesitan no siempre están disponibles”.

Además, confirmó que “se está considerando la necesidad de introducir una prohibición total a la exportación de gasóleo”.

El mandatario ruso explicó que las principales refinerías del país operan a su máxima capacidad y que el Gobierno trabaja para incorporar pequeñas y medianas plantas con el fin de aumentar la producción. En ello, indicó que “se han reducido los periodos de mantenimiento de rutina y se han aplazado los mantenimientos programados. Para julio se estima que la producción de combustibles primarios superará la de junio”.

El jefe del Kremlin también sostuvo que las reservas estratégicas ya comenzaron a destinarse al mercado doméstico. Según detalló, actualmente existen cerca de 1,7 millones de toneladas de gasolina almacenadas, una cifra apenas inferior a la registrada durante el mismo periodo de 2025. “Hay una ligera bajada de solo el 4%”, precisó.

Uno de los focos de preocupación del Gobierno ruso es el abastecimiento para el sector agrícola en plena temporada de cosechas. Sobre ese punto, Putin aseguró que “se está haciendo todo lo posible para garantizar que las empresas agrícolas tengan el suministro de combustible previsto, porque la cosecha depende de ello”.

La escasez se produce mientras Ucrania intensifica los ataques de mediano y largo alcance contra refinerías e infraestructura energética en territorio ruso y zonas ocupadas por Moscú.