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Tras meses de investigación: detienen a presunto autor de homicidio ocurrido frente a un local nocturno en La Florida

Un operativo del OS9 y Labocar de Carabineros permitió la detención de un hombre de 22 años, sindicado como el presunto autor del homicidio de un hombre ocurrido el 19 de diciembre de 2025 en la comuna de La Florida.

El crimen se registró a las afueras de un local nocturno ubicado en avenida Walker Martínez, luego de una discusión que comenzó al interior del recinto y terminó con la víctima baleada en la vía pública.

Según informó el jefe del OS9, teniente coronel Fernando Bozo, tras varios meses de diligencias investigativas se concretó el allanamiento al domicilio del sospechoso, quien fue arrestado por el delito de homicidio.

El oficial precisó que el imputado, de nacionalidad chilena, cumplía una condena bajo el beneficio de libertad vigilada al momento de su captura.

Durante el procedimiento también fue detenido un segundo individuo, quien se encontraba en el exterior del inmueble junto a un vehículo donde Carabineros encontró un escáner utilizado para reprogramar llaves de automóviles, herramienta habitualmente asociada al robo de vehículos.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la investigación, ambos sujetos presuntamente se preparaban para cometer un delito en el Mall Florida Center.

Además, en el domicilio allanado los funcionarios incautaron 39 cartuchos calibre 5,56, munición de guerra, además de diversos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar su eventual vinculación con otros ilícitos.

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 19 de diciembre de 2025, cuando una pelea entre dos grupos en un pub derivó en una balacera en el exterior del local. La víctima recibió al menos dos disparos y, pese a ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Ambos detenidos serán puestos a disposición de la justicia durante esta jornada para sus respectivos controles de detención.