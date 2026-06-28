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VIDEO. Mirosevic declina viajar con Kast para estar en votación de AC contra exministro Grau: “Es mi deber votar ese día”

El parlamentario agradeció la invitación del Presidente, pero aseguró que permanecerá en Chile para participar en una sesión que calificó como clave para el futuro de la acusación.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El senador por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, confirmó este domingo que no integrará la gira de Estado que el presidente José Antonio Kast realizará a Paraguay y Uruguay.

El parlamentario explicó que decidió declinar la invitación debido a que el próximo martes el Senado votará la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, instancia en la que considera “indispensable” estar presente.

A través de su cuenta en X, Mirosevic sostuvo que la coincidencia entre ambos compromisos lo llevó a privilegiar su labor legislativa. “He decidido declinar la invitación que me hiciera el Presidente Kast a la gira de Estado por Paraguay y Uruguay, debido a que con posterioridad se fijó para el martes la votación de la Acusación Constitucional contra el exMinistro Nicolás Grau. Es mi deber votar ese día”, escribió.

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Pese a desistir del viaje presidencial, el senador agradeció el gesto del Mandatario e insistió en que su decisión responde únicamente a la importancia de la votación que se desarrollará esta semana en el Congreso. Además, adelantó cuál será su postura frente al libelo acusatorio impulsado contra el exsecretario de Estado.

En ese sentido, Mirosevic sostuvo que “debí agradecer la invitación del Presidente pero declinarla a última hora, producto de que hay incertidumbre sobre el resultado de la Acusación Constitucional, y sería una tremenda injusticia que fuera aprobada”.

La sesión del Senado será clave para definir el futuro del libelo presentado contra el exministro. La decisión de Mirosevic adquiere relevancia debido a la incertidumbre sobre el resultado de la votación, en un escenario donde cada respaldo o rechazo podría resultar determinante para el desenlace del proceso.

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